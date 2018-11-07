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Слуцкий военкомат: 25% призывников признаны годными к службе в армии

08.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкий военкомат: 25% призывников признаны годными к службе в армии

Мероприятия по осеннему призыву на срочную военную службу и службу в резерве завершаются. Около 500 юношей были вызваны на призывную комиссию и проходили медицинский осмотр.

По результатам медосмотра годными к службе признаны 125 человек, 140 юношей комиссованы по состоянию здоровья, остальные получили отсрочку по разным причинам: для получения дальнейшего образования, военно-учетной специальности, по семейному положению и другим. Об этом сообщил военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов полковник Александр Петровец, пишет «Слуцкий край».

Отправка призывников в Вооруженные Силы начнется 15 ноября. В основном призывники направлены на службу в силы специальных операций, пограничные и внутренние войска, войска противовоздушной обороны, 30-ю отдельную железнодорожную бригаду и другие.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Мероприятия по осеннему призыву на срочную военную службу и службу в резерве завершаются. Около 500 юношей были вызваны на призывную комиссию и проходили...
 
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