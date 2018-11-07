В день 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Хотимске у памятника В.И. Ленину собрались члены районной организации Коммунистической партии Беларуси, где состоялось возложение цветов.





В каждом уголке земли есть те, кто сегодня размышляет о значении Великого Октября. Те, чьи сердца учащенно бьются при словах о Ленине, партии большевиков и Советской державе.