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Сердца учащенно бьются при словах о Ленине
08.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
В день 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Хотимске у памятника В.И. Ленину собрались члены районной организации Коммунистической партии Беларуси, где состоялось возложение цветов.
В каждом уголке земли есть те, кто сегодня размышляет о значении Великого Октября. Те, чьи сердца учащенно бьются при словах о Ленине, партии большевиков и Советской державе.
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В день 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Хотимске у памятника В.И. Ленину собрались члены районной организации Коммунистической...
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