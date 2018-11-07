Курсы валют и криптовалют на сегодня

Российский рубль на старте торгов упал до минимума за три недели, биткойн -44.93.

Средневзвешенный курс доллара поднялся на 0,0023 рубля до 2,1234 BYN/USD.

Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0028 рубля до 2,4247 BYN/EUR и оказался на максимуме за 21 день.

Средневзвешенный курс российского рубля упал на 0,0063 рубля до 3,2094 BYN/100 RUB. Это минимальный курс российской валюты за последние три недели.

Bitcoin − 6491.4$ (-44.93);

Bitcоin Cash/ВСС – 594.77$ (-31.42);

DigitalCash − 170.28$ (+3.57);

Еthеreum − 214.36$ (-5.38);

ZCаsh − 128.92$ (+0.01);

Monеro − 111.27$ (-2.06).



