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Курсы валют и криптовалют на сегодня

08.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Российский рубль на старте торгов упал до минимума за три недели, биткойн -44.93.

Средневзвешенный курс доллара поднялся на 0,0023 рубля до 2,1234 BYN/USD.

Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0028 рубля до 2,4247 BYN/EUR и оказался на максимуме за 21 день.

Средневзвешенный курс российского рубля упал на 0,0063 рубля до 3,2094 BYN/100 RUB. Это минимальный курс российской валюты за последние три недели.

Bitcoin − 6491.4$ (-44.93);

Bitcоin Cash/ВСС – 594.77$ (-31.42);

DigitalCash − 170.28$ (+3.57);

Еthеreum − 214.36$ (-5.38);

ZCаsh − 128.92$ (+0.01);

Monеro − 111.27$ (-2.06).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский рубль на старте торгов упал до минимума за три недели, биткойн -44.93.
 
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