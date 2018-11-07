«Географический диктант» пройдет в Беларуси 11 ноября‍

11 ноября Беларусь примет участие в международной образовательной акции «Географический диктант».

Об этом проинформировали 5 ноября в пресс-службе Белорусского государственного университета (БГУ).

В нынешнем году было увеличено число вузов, в которых будет проводиться диктант: кроме БГУ, это Могилевский государственный университет имени Кулешова, Брестский госуниверситет имени Пушкина, Гомельский имени Скорины, Витебский имени Машерова и другие.

С полным перечнем вузов-участников можно ознакомиться на сайте акции, равно как и с результатами диктанта – они будут известны 15 ноября. Задание будет состоять из 2 блоков – по 15 вопросов в каждом.

«Задания будут рассчитаны на логику, сообразительность и нестандартность мышления. Для прохождения диктанта необходимо зарегистрироваться на сайте Белорусского географического общества», – рассказали в БГУ.



