Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, где и с кем живет и где строится

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, что стала дольщицей строящегося ЖК в Москве. Объяснила, почему ей нужна другая квартира и какой должна быть идеальная кухня. Для ролика Екатерина, похоже, не наряжалась. И выглядит в видео девушка не так, как на сцене.

Видео: YouTube

Идеальную квартиру Варнава описывает так: «Мне нужна кухня, танцевальный зал и гардеробная».

Звезда пожаловалась, что у нее слишком много обуви, — и это раздражает ее молодого человека. И еще поведала, что хочет таксу, но, поскольку места в жизни для собаки не хватает, коллекционирует керамические и мягкие игрушки собачек.