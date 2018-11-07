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Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, где и с кем живет и где строится

08.11.2018 11:19 — Разное | Tut.by  
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Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, что стала дольщицей строящегося ЖК в Москве. Объяснила, почему ей нужна другая квартира и какой должна быть идеальная кухня. Для ролика Екатерина, похоже, не наряжалась. И выглядит в видео девушка не так, как на сцене.

Видео: YouTube

Идеальную квартиру Варнава описывает так: «Мне нужна кухня, танцевальный зал и гардеробная».

Звезда пожаловалась, что у нее слишком много обуви, — и это раздражает ее молодого человека. И еще поведала, что хочет таксу, но, поскольку места в жизни для собаки не хватает, коллекционирует керамические и мягкие игрушки собачек.

 
 
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