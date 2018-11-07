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J:МОРС выпустили клип с кадрами из первой беларуской авиакругосветки

08.11.2018 11:31 — Разное | KYKY  
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В августе-сентябре этого года Александр Центер и Андрей Борисевич на небольшом одномоторном винтовом самолёте совершили первую беларускую авиакругосветку. За 30 дней они преодолели 30 тысяч километров и пролетели десять стран. J:МОРС так вдохновились этим, что написали песню «Крылы» и в клипе к ней использовали съёмки с полёта, пишет TUT.by.

В ролике были кадры, которые лётчики отсняли на протяжении всего путешествия − и перелёт над Атлантическим океаном, и Йеллоустонский парк в США, и беларуские леса. 

Пилот Андрей Борисевич рассказал, что любит группу J:МОРС уже лет десять. Во время полёта лётчики слушали в том числе песни беларуской группы, какие-то моменты попадали в их репортажи в инстаграме. J:МОРС узнали об этом − и спели для Центера и Борисевича песню «Гренландия» накануне их пролёта над островом. А когда пилоты вернулись в Минск, они встретились и познакомились с музыкантами.

Владимир Пугач, лидер J:МОРС, сказал, что очень радовался новости о беларуской авиакругосветке: «Меня всегда заводили такие вещи. Я сам люблю путешествовать. Но когда отсматривали для клипа видеоматериал из перелёта, понял, что с этим ничто не сравнится. Разве что полёт в космос». 

Вскоре пилоты опубликуют полноформатный фильм о своём полете. Песню «Крылы» можно считать своеобразным трейлером к нему. 

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Теги: Минск
 
 
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В августе-сентябре этого года Александр Центер и Андрей Борисевич на небольшом одномоторном винтовом самолёте совершили первую беларускую авиакругосветку. За 30...
 
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