ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«КиноПоиску» исполнилось 15 лет. Его редакция советует много классных фильмов

08.11.2018 10:55 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Сегодня, 8 октября, «КиноПоиску» исполнилось 15 лет. В честь праздника редакция главного русскоязычного сайта про кино составила «самую субъективную подборку» своих любимых картин. Там действительно много фильмов − даже до конца года не успеете всё посмотреть. KYKY поздравляет «КиноПоиск» и публикует только часть этого списка (и даже так он получается большой).

Татьяна Шорохова, редактор новостей

«Монти Пайтон и священный Грааль»

Татьяна пишет, что это её самый любимый фильм: «Всё здесь хорошо − от вида стучащего кокосами Терри Гиллиама и скачущего на невидимой лошади Грэма Чепмена до Майкла Пэйлина с лекцией про анархо-синдикалистское общество и Джона Клиза в образе несгибаемого Черного рыцаря. И ламы. Ламы в титрах. Ничего лучше для меня пока не сняли».

Владимир Лященко, редактор видео

«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»

Владимир уверен, что это лучшее кино для ожидания конца света. Хотя скорее всего, он считает, человечество убьёт планету и себя намного скучнее «и бесталаннее, чем в уморительном, гротескном апокалипсисе Кубрика».

Евгения Молодцова, видеопродюсер

«Поезд на Дарджилинг»

Роуд-муви от Уэса Андерсона о трех очень разных братьях, незрелых и очень красивых, и их духовном индийском трипе. Как считает Евгения, в этом фильме, в отличие от других работ режиссёра, содержание этого не уступает его форме.

Василий Корецкий, редактор лонгридов

«Слова, написанные на ветру»

Василий уверен, что в этом фильме «овердоз голливудского стиля». Он отмечает деревянного Рока Хадсона, Лорен Бэколл с вечно закатанными глазами и сюжет как у мексиканского сериала. «Ядерный техниколор. Сексуальное напряжение, срывающее с петель двери и способное смести к чертям «кодекс Хейса».

Анастасия Усанова, режиссер монтажа

«Фонтан»

Анастасия выделяет этот фильм из всего списка − она смотрела его «всего один раз». Но «он сразу ударил меня с вертухи так, что с тех пор моя жизнь уже не была прежней, настолько глубокий эмоциональный след он оставил после себя».

Александр Федоров, редактор новостей

«Лего Фильм»

У Александра в списке почти все фильмы очень популярные − «Мстители», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Миссия невыполнима: Протокол «Фантом». Но «Лего Фильм» он называет идеальным примером того, «как заведомо провальный проект может стать сенсацией». По его словам, из простой рекламы конструктора получился «многослойный пирог», в котором есть и первосортный юмор, и правильная идея без «излишнего морализаторства».

Михаил Казиник, редактор развлекательных форматов

«Дыра»

Редактор развлекательных форматов первым в своём списке предлагает совсем не развлекательный фильм. «Дыра» − это картина про побег из тюрьмы и, по мнению Михаила, «лучший аргумент для тех, кто считает, что «Побег из Шоушенка» переоценен». Сценарист Жозе Джованни был приговорён к смерти и отсидел 11 лет, а актёр, исполнивший в фильме главную роль, совершил самый дерзкий побег в послевоенной Франции. 

Дарья Усатова, менеджер редакции

«Залечь на дно в Брюгге»

Дарья отмечает серые краски, скуку в отеле, кокаин, проституток, карликов и трёх киллеров; несчастного Колина Фаррелла, который весь фильм гундит, очарованный городом Брендан Глисон, а также не самый приятный Рэйф Файнс. «Здесь хочется не только жить, но и умереть», − пишет менеджер.

Андрей Захарьев, редактор онлайн-кинотеатра

«Безумные подмостки»

Андрей пишет, что сколько смотрит эту «легковесную комедию от опытного режиссера и киноведа Питера Богдановича», столько раз ему и смешно: «На экране − генеральная репетиция спектакля, затем та же постановка после месячных гастролей, которую мы к тому же наблюдаем из-за кулис, и, наконец, выступление через пару месяцев, изменившееся до неузнаваемости. Удивительно разгружает мозг, хотя и наводит на размышление об идеальных отношениях в творческом коллективе».

Екатерина Высоцких, редактор социальных сетей

Трилогия «Назад в будущее»

Екатерина не смогла выделить один фильм, поэтому советует сразу всю трилогию. Она, по её словам, будет актуальна всегда, «ведь людей не перестанет волновать их прошлое и будущее. Фильмы, способные подтолкнуть человека творить великие дела здесь и сейчас, а не жить мечтами. Ведь наше будущее еще не написано. «Будущее такое, каким мы его сделаем сами».

Данила Розанов, заместитель главного редактора

«Суспирия»

В описании этого фильма Данила был краток: «Визуально совершенное джалло, в котором ужас становится эстетической категорией».

Елизавета Сурганова, главный редактор

«Милая Фрэнсис»

По мнению Елизаветы, это «лучший фильм о дружбе и взрослении, о том, как в жизни человека, который ещё вчера был тебе самым близким, вдруг не остаётся для тебя места. Как всё неизбежно меняется, и как нам постоянно хочется вернуть всё как было. После него Баумбак стал одним из моих любимых режиссеров, а Грета Гервиг − любимой актрисой. Ну, и вообще примером практически идеальной женщины − смешной, талантливой и искренней».

 

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 8 октября, «КиноПоиску» исполнилось 15 лет. В честь праздника редакция главного русскоязычного сайта про кино составила «самую субъективную подборку»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работники РОЧС провели мониторинг Осиповичского завода автомобильных агрегатов. Выявлены нарушения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика