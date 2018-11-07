«КиноПоиску» исполнилось 15 лет. Его редакция советует много классных фильмов

Сегодня, 8 октября, «КиноПоиску» исполнилось 15 лет. В честь праздника редакция главного русскоязычного сайта про кино составила «самую субъективную подборку» своих любимых картин. Там действительно много фильмов − даже до конца года не успеете всё посмотреть. KYKY поздравляет «КиноПоиск» и публикует только часть этого списка (и даже так он получается большой).

Татьяна Шорохова, редактор новостей

«Монти Пайтон и священный Грааль»

Татьяна пишет, что это её самый любимый фильм: «Всё здесь хорошо − от вида стучащего кокосами Терри Гиллиама и скачущего на невидимой лошади Грэма Чепмена до Майкла Пэйлина с лекцией про анархо-синдикалистское общество и Джона Клиза в образе несгибаемого Черного рыцаря. И ламы. Ламы в титрах. Ничего лучше для меня пока не сняли».

Владимир Лященко, редактор видео

«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»

Владимир уверен, что это лучшее кино для ожидания конца света. Хотя скорее всего, он считает, человечество убьёт планету и себя намного скучнее «и бесталаннее, чем в уморительном, гротескном апокалипсисе Кубрика».

Евгения Молодцова, видеопродюсер

«Поезд на Дарджилинг»

Роуд-муви от Уэса Андерсона о трех очень разных братьях, незрелых и очень красивых, и их духовном индийском трипе. Как считает Евгения, в этом фильме, в отличие от других работ режиссёра, содержание этого не уступает его форме.

Василий Корецкий, редактор лонгридов

Василий уверен, что в этом фильме «овердоз голливудского стиля». Он отмечает деревянного Рока Хадсона, Лорен Бэколл с вечно закатанными глазами и сюжет как у мексиканского сериала. «Ядерный техниколор. Сексуальное напряжение, срывающее с петель двери и способное смести к чертям «кодекс Хейса».

Анастасия Усанова, режиссер монтажа

«Фонтан»

Анастасия выделяет этот фильм из всего списка − она смотрела его «всего один раз». Но «он сразу ударил меня с вертухи так, что с тех пор моя жизнь уже не была прежней, настолько глубокий эмоциональный след он оставил после себя».

Александр Федоров, редактор новостей

«Лего Фильм»

У Александра в списке почти все фильмы очень популярные − «Мстители», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Миссия невыполнима: Протокол «Фантом». Но «Лего Фильм» он называет идеальным примером того, «как заведомо провальный проект может стать сенсацией». По его словам, из простой рекламы конструктора получился «многослойный пирог», в котором есть и первосортный юмор, и правильная идея без «излишнего морализаторства».

Михаил Казиник, редактор развлекательных форматов

Редактор развлекательных форматов первым в своём списке предлагает совсем не развлекательный фильм. «Дыра» − это картина про побег из тюрьмы и, по мнению Михаила, «лучший аргумент для тех, кто считает, что «Побег из Шоушенка» переоценен». Сценарист Жозе Джованни был приговорён к смерти и отсидел 11 лет, а актёр, исполнивший в фильме главную роль, совершил самый дерзкий побег в послевоенной Франции.

Дарья Усатова, менеджер редакции

«Залечь на дно в Брюгге»

Дарья отмечает серые краски, скуку в отеле, кокаин, проституток, карликов и трёх киллеров; несчастного Колина Фаррелла, который весь фильм гундит, очарованный городом Брендан Глисон, а также не самый приятный Рэйф Файнс. «Здесь хочется не только жить, но и умереть», − пишет менеджер.

Андрей Захарьев, редактор онлайн-кинотеатра

«Безумные подмостки»

Андрей пишет, что сколько смотрит эту «легковесную комедию от опытного режиссера и киноведа Питера Богдановича», столько раз ему и смешно: «На экране − генеральная репетиция спектакля, затем та же постановка после месячных гастролей, которую мы к тому же наблюдаем из-за кулис, и, наконец, выступление через пару месяцев, изменившееся до неузнаваемости. Удивительно разгружает мозг, хотя и наводит на размышление об идеальных отношениях в творческом коллективе».

Екатерина Высоцких, редактор социальных сетей

Трилогия «Назад в будущее»

Екатерина не смогла выделить один фильм, поэтому советует сразу всю трилогию. Она, по её словам, будет актуальна всегда, «ведь людей не перестанет волновать их прошлое и будущее. Фильмы, способные подтолкнуть человека творить великие дела здесь и сейчас, а не жить мечтами. Ведь наше будущее еще не написано. «Будущее такое, каким мы его сделаем сами».

Данила Розанов, заместитель главного редактора

«Суспирия»

В описании этого фильма Данила был краток: «Визуально совершенное джалло, в котором ужас становится эстетической категорией».

Елизавета Сурганова, главный редактор

«Милая Фрэнсис»

По мнению Елизаветы, это «лучший фильм о дружбе и взрослении, о том, как в жизни человека, который ещё вчера был тебе самым близким, вдруг не остаётся для тебя места. Как всё неизбежно меняется, и как нам постоянно хочется вернуть всё как было. После него Баумбак стал одним из моих любимых режиссеров, а Грета Гервиг − любимой актрисой. Ну, и вообще примером практически идеальной женщины − смешной, талантливой и искренней».