Очередной минский концерт Тимы Белорусских произвел фурор среди школьников (и не только)

Рэпера Тиму Белорусских называют новым Максом Коржом, хотя до популярности рэпера с Серебрянки Тимофею (настоящее имя певца) ещё далеко (но это не точно). У Тимы уже есть клипы, один из них, на песню «Мокрые кроссы», собрал на Youtube девять миллионов просмотров клипа. А еще у Тимы есть 305 тысяч подписчиков в инстаграме , который он завёл меньше года назад, в июле 2018-го.

У Тимы полностью расписаны гастроли по Беларуси и России до конца года. В его группе «Вконтакте» 209 тысяч подписчиков, поэтому каждый пост собирает не меньше пяти тысяч лайков. В комментариях, само собой, фанаты признаются рэперу в любви и просят приехать выступить в их городе. Но, увы, Тима прячется от журналистов за своими пиарщиками, поэтому больше о нем мы ничего не знаем.



Концерты Тимы собирают исклчительно аншлаги. В клубе Re:Public рэпер провел два успешных сольника с разницей в три недели − 20 октября и 7 ноября. Посмотрите, что публиковали в инстаграме его фанаты, которые пришли на концерт вчера.