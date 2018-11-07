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Очередной минский концерт Тимы Белорусских произвел фурор среди школьников (и не только)
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Рэпера Тиму Белорусских называют новым Максом Коржом, хотя до популярности рэпера с Серебрянки Тимофею (настоящее имя певца) ещё далеко (но это не точно). У Тимы уже есть клипы, один из них, на песню «Мокрые кроссы», собрал на Youtube девять миллионов просмотров клипа. А еще у Тимы есть 305 тысяч подписчиков в
У Тимы полностью расписаны гастроли по Беларуси и России до конца года. В его группе «Вконтакте» 209 тысяч подписчиков, поэтому каждый пост собирает не меньше пяти тысяч лайков. В комментариях, само собой, фанаты признаются рэперу в любви и просят приехать выступить в их городе. Но, увы, Тима прячется от журналистов за своими пиарщиками, поэтому больше о нем мы ничего не знаем.
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