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Воспитанники районной ДЮСШ профсоюзов встретились с работниками Сморгонского РОЧС
08.11.2018 — Разное | Светлы шлях
В рамках профилактической акции "За безопасность вместе!" самые юные спортсмены-учащиеся спортивно-оздоровительного лагеря Сморгонской районной ДЮСШ профсоюзов встретились с работниками Сморгонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
Много полезной информации узнали ребята по мерам безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, а также смогли посмотреть и потрогать специальное спасательное оборудование и пожарную машину.
Елена БАРТАШЕВИЧ.
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В рамках профилактической акции "За безопасность вместе!" самые юные спортсмены-учащиеся спортивно-оздоровительного лагеря Сморгонской районной ДЮСШ профсоюзов...
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