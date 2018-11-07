Воспитанники районной ДЮСШ профсоюзов встретились с работниками Сморгонского РОЧС

В рамках профилактической акции "За безопасность вместе!" самые юные спортсмены-учащиеся спортивно-оздоровительного лагеря Сморгонской районной ДЮСШ профсоюзов встретились с работниками Сморгонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Много полезной информации узнали ребята по мерам безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, а также смогли посмотреть и потрогать специальное спасательное оборудование и пожарную машину.























Елена БАРТАШЕВИЧ.