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Воспитанники районной ДЮСШ профсоюзов встретились с работниками Сморгонского РОЧС

08.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В рамках профилактической акции "За безопасность вместе!" самые юные спортсмены-учащиеся спортивно-оздоровительного лагеря Сморгонской районной ДЮСШ профсоюзов встретились с работниками Сморгонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Много полезной информации узнали ребята по мерам безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, а также смогли посмотреть и потрогать специальное спасательное оборудование и пожарную машину.

Воспитанники районной ДЮСШ профсоюзов встретились с работниками Сморгонского РОЧС

Воспитанники районной ДЮСШ профсоюзов встретились с работниками Сморгонского РОЧС

Воспитанники районной ДЮСШ профсоюзов встретились с работниками Сморгонского РОЧС


Елена БАРТАШЕВИЧ.

 
 
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В рамках профилактической акции "За безопасность вместе!" самые юные спортсмены-учащиеся спортивно-оздоровительного лагеря Сморгонской районной ДЮСШ профсоюзов...
 
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