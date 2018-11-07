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В ОДКБ уточнят состав и место дислокации миротворцев
Секретари Совбезов стран ОДКБ обсудили вопросы безопасности и функционирования миротворческих сил организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.
"Обсуждены актуальные проблемы международной и региональной безопасности, вопросы взаимодействия государств-членов ОДКБ в формате организации и на международной арене", - сообщили в пресс-службе.
"Кроме того, секретари советов безопасности совместно с министрами обороны приняли решение об уточнении состава и дислокации миротворческих контингентов государств-членов ОДКБ", - добавили в пресс-службе.
По ее данным, Россию на встрече представлял секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
В ходе встречи также были рассмотрены проекты Положений о статусах Наблюдателя при ОДКБ и Партнера ОДКБ, а также типовых Протоколов о предоставлении соответствующих статусов.
Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ пройдет в 2019 году в Бишкеке.
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Секретари Совбезов стран ОДКБ обсудили вопросы безопасности и функционирования миротворческих сил организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ....
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