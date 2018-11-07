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Главы МИД, Минобороны и секретари Совбезов ОДКБ обсудили улучшение военной составляющей организации

08.11.2018 10:47 — Разное | Интерфакс  
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Участники совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности (СМИД, СМО и КССБ) стран-участниц ОДКБ в четверг в Астане обсудили проблемы международной и региональной безопасности, обсудили совершенствование военной составляющей организации.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана, также на заседании обсуждались вопросы координации внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала Организации.

"Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей Организации, проекты решений о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ. Одобрено положение о Центре кризисного реагирования ОДКБ, в котором определены задачи, функции, организационные и правовые основы деятельности Центра", - говорится в сообщении.

Вместе с тем внесены изменения в состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования и состав миротворческих контингентов ОДКБ, а также утвержден Перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года.

Во второй половине дня в Астане состоится саммит ОДКБ.

 
 
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Участники совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности (СМИД, СМО и КССБ)...
 
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