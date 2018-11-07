Справедливая цена за литр бензина в Беларуси – 77 центов, заявляют в правительстве

Цены на топливо в Беларуси за январь-октябрь текущего года выросли на 1 цент в эквиваленте, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, посещая ОАО "Гродно Азот".

"Отмечу, что в долларовом эквиваленте подорожание (за январь-октябрь – ИФ) составило 1 цент. При сегодняшней стоимости барреля в $72 справедливая цена за литр АИ-92 - 77 центов", - сказал И.Ляшенко. Его цитирует пресс-служба Совмина.

"Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено", - заявил он.

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке Беларуси с начала года повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. В последний раз повышение было осуществлено 28 октября.

"Белнефтехим" обосновывает данное решение необходимостью компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение нефти в условиях продолжающегося роста цен на нее.

В настоящее время розничная цена бензина АИ-92 составляет Br1,4 (66 центов в эквиваленте).