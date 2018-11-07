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Белорус Тихонцов установил юниорский рекорд мира на ЧМ по тяжелой атлетике
Белорус Евгений Тихонцов занял 4-е место в сумме двоеборья на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде (Туркмения).
В весовой категории до 96 кг 20-летний Евгений Тихонцов по сумме двух движений показал результат 390 (180+210) кг.
Впереди лишь Сохраб Моради из Ирана — 416 (186+230) кг, китаец Тянь Тао — 407 (181+226) и румын Николае Оница — 391 (175+216).
При этом с результатом 180 кг Евгений Тихонцов получил малую бронзовую медаль в рывке, установив в этом движении юниорский мировой рекорд.
Пока белорусские штангисты завоевали на ЧМ-2018 в Ашхабаде две медали.
В весовой категории до 89 кг
А в весе до 73 кг бронзовым призером
Команда Беларуси выступает на чемпионате мира впервые с 2015 года, отбыв дисквалификацию после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов.
Нынешний ЧМ — первый, который проходит после того, как были изменены весовые категории. В связи с этим все прежние мировые рекорды аннулированы.
На ЧМ-2018 в составе сборной Беларуси отправился олимпийский чемпион Андрей Арямнов, который объявил о завершении карьеры в 2016 году, но недавно решил вернуться на помост. Он выступит в категории до 109 кг. Предыдущим его международным стартом стал чемпионат Европы в 2014 году, где он завоевал бронзу. Арямнов — единственный из белорусских штангистов, кто не был лишен медали после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов.
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При этом с результатом 180 кг Евгений Тихонцов получил малую бронзовую медаль в рывке, установив в этом движении юниорский мировой рекорд.
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