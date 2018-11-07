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BMW готовит обновленную версию своего самого маленького седана, который может появиться и в Европе

08.11.2018 11:51 — Разное | Tut.by  
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Это у нас в гамме BMW нет седана меньше третьей серии, а в Китае между тем еще с начала 2017 года продается трехобъемная «единичка», созданная на переднеприводной платформе UKL с поперечным расположением двигателя. На днях в объективы камер фотошпионов попали прототипы обновленной версии седана первой серии.


Прототип удалось засечь в Мюнхене, что дало повод для размышлений — вслед за Китаем и Мексикой, где продажи компактного седана начались минувшим летом, четырехдверная «единичка» может получить и европейскую прописку. Такие доводы не лишены оснований, ведь в Европе у BMW до сих пор нет прямого конкурента седану Audi A3 и Mercedes, у которого в этом сегменте есть модель CLA, а с недавних пор еще и седан на базе нового A-класса.


Небольшое количество камуфляжной пленки на прототипе свидетельствует о том, что рестайлинг седана первой серии будет скромным — слегка изменится оформление фар и задних фонарей, радиаторной решетки, боковых порогов и бамперов. Не исключено, что в Старом свете седан первой серии в обновленном виде появится одновременно с новым поколением хэтчбека компактного семейства. Премьера новой «пятидверки» первой серии в кузове F40 может состояться весной следующего года на Женевском автосалоне.


В настоящее время седан первой серии доступен в Китае с тремя бензиновыми моторами. Базовым является 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор с отдачей 136 лошадиных сил, топ-версия довольствуется 231-сильной «четверкой» объемом 2 л.

 
 
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В объективы камер фотошпионов попали прототипы обновленной версии седана первой серии. Автомобиль может появиться и в Европе
 
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