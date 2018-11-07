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Парень сделал предложение девушке посреди марафона. Теперь его обвиняют в эгоизме

08.11.2018 11:50 — Разное | Tut.by  
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Телеканал CBS Evening News опубликовал ролик, где во время Нью-Йоркского марафона участнице сделали предложение прямо на дистанции.

Медсестра Кейтлин Керран в первый раз бежала марафон. Поддержать ее пришел парень, пожарный Дэннис Галвин, с которым Кейтлин встречалась уже четыре года. Примерно на половине дистанции он перепрыгнул через барьер и сделал партнерше предложение.

Сестра парня, которая записала то самое видео, рассказала журналистам, что Дэннис очень волновался: ждать, пока мимо пробежит Кейтлин, ему пришлось больше часа. Но главное, что девушка ответила «да» — и убежала за медалью финишера уже с кольцом на пальце.

Видео в интернете посмотрели несколько сотен тысяч человек, но, как пишет medialeaks.ru, большинство раскритиковало действия молодого человека. Они посчитали, что следовало дождаться финиша, а не заставлять девушку остановиться на дистанции, к которой она так долго готовилась. Комментаторы даже назвали такой поступок «худшим предложением руки и сердца» и усомнились в искренности чувств парня.

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Телеканал CBS Evening News опубликовал ролик, где во время Нью-Йоркского марафона участнице сделали предложение прямо на дистанции.
 
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