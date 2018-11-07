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Парень сделал предложение девушке посреди марафона. Теперь его обвиняют в эгоизме
Телеканал CBS Evening News
Медсестра Кейтлин Керран в первый раз бежала марафон. Поддержать ее пришел парень, пожарный Дэннис Галвин, с которым Кейтлин встречалась уже четыре года. Примерно на половине дистанции он перепрыгнул через барьер и сделал партнерше предложение.
Сестра парня, которая записала то самое видео, рассказала журналистам, что Дэннис очень волновался: ждать, пока мимо пробежит Кейтлин, ему пришлось больше часа. Но главное, что девушка ответила «да» — и убежала за медалью финишера уже с кольцом на пальце.
Видео в интернете посмотрели несколько сотен тысяч человек, но, как пишет
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Телеканал CBS Evening News опубликовал ролик, где во время Нью-Йоркского марафона участнице сделали предложение прямо на дистанции.
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