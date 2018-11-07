Парень сделал предложение девушке посреди марафона. Теперь его обвиняют в эгоизме

Телеканал CBS Evening News опубликовал ролик, где во время Нью-Йоркского марафона участнице сделали предложение прямо на дистанции.

SHE SAID YES: A woman who was running in Sunday’s New York City Marathon was at mile 16 when her longtime boyfriend hopped over the barrier and dropped to one knee. She ended the day with a medal around her neck and a ring on her finger. https://t.co/8xbZ6P24RM pic.twitter.com/YizdEJYOhc — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 5, 2018

Медсестра Кейтлин Керран в первый раз бежала марафон. Поддержать ее пришел парень, пожарный Дэннис Галвин, с которым Кейтлин встречалась уже четыре года. Примерно на половине дистанции он перепрыгнул через барьер и сделал партнерше предложение.

Сестра парня, которая записала то самое видео, рассказала журналистам, что Дэннис очень волновался: ждать, пока мимо пробежит Кейтлин, ему пришлось больше часа. Но главное, что девушка ответила «да» — и убежала за медалью финишера уже с кольцом на пальце.

Видео в интернете посмотрели несколько сотен тысяч человек, но, как пишет medialeaks.ru , большинство раскритиковало действия молодого человека. Они посчитали, что следовало дождаться финиша, а не заставлять девушку остановиться на дистанции, к которой она так долго готовилась. Комментаторы даже назвали такой поступок «худшим предложением руки и сердца» и усомнились в искренности чувств парня.