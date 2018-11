«Манчестер Юнайтед» в конце матча Лиги чемпионов шокировал «Ювентус» и вырвал победу — 2:1. После финального свистка Жозе Моуринью вместо традиционно моментального ухода в подтрибунку пошел на поле и начал троллить фанатов «Юве».

Португалец приставил руку к уху и скорчил гримасу.

Леонардо Бонуччи не оценил поведение Моуринью и пошел разбираться. Жозе это не заинтересовало, он что-то сказал защитнику и ушел, охраняемый Эшли Янгом и работниками стадиона.

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time!