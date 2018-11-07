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Моуринью потроллил фанатов "Юве" - говорит, это ответ на оскорбления

08.11.2018 11:50 — Разное | Tut.by  
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«Манчестер Юнайтед» в конце матча Лиги чемпионов шокировал «Ювентус» и вырвал победу — 2:1. После финального свистка Жозе Моуринью вместо традиционно моментального ухода в подтрибунку пошел на поле и начал троллить фанатов «Юве».

Португалец приставил руку к уху и скорчил гримасу.

Леонардо Бонуччи не оценил поведение Моуринью и пошел разбираться. Жозе это не заинтересовало, он что-то сказал защитнику и ушел, охраняемый Эшли Янгом и работниками стадиона.

Поведение Моуринью можно было расценить как отсыл к игре 3-го тура на «Олд Траффорд»: после нее фанаты «Старой синьоры» праздновали победу своей команды со счетом 1:0 и оскорбляли португальца. Тогда тренер показал итальянским болельщикам три пальца и напомнил о трех титулах за один сезон во главе «Интера».

В Турине «красные дьяволы» проигрывали до 86-й минуты, когда счет сравнял Хуан Мата. Победу «МЮ» принес гол, забитый защитником «Юве» Леонардо Бонуччи в свои ворота.

После матча Моуринью объяснил свое поведение:

— Меня оскорбляли на протяжении 90 минут. Я приехал сюда делать свою работу, не более того. Я ни на кого не набросился, а просто дал понять, что хочу слышать фанатов громче. Наверное, я не должен был этого делать, но они оскорбляли мою семью, включая семью в «Интере», и я так отреагировал.


Фото: Reuters

Моуринью тренировал «Интер» всего два года (2008−2010) и выиграл два чемпионства, а в четырех матчах с «Юве» дважды победил при одной ничьей и одном поражении.

Кстати, в «Интере» у него была похожая история. После победы над «Барсой» в полуфинале ЛЧ Жозе побежал в спринт по «Камп Ноу», обращаясь к трибунам. Тогда его безуспешно пытался остановить вратарь Виктор Вальдес.

 
 
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После финального свистка Жозе Моуринью вместо традиционно моментального ухода в подтрибунку пошел на поле и начал троллить фанатов "Юве".
 
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