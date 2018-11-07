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Ученые раскрыли загадку маленького роста пигмеев

08.11.2018 11:59 — Разное | Tut.by  
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Исследователи из Института перспективных исследований в Тулузе, Гарвардского университета, Эксетерского университета и Калифорнийского университета выяснили причины небольшого роста пигмеев. Об этом пишет ресурс newsweek.com.


Фото: Reuters

Пигмеи — группа низкорослых негроидных народов, обитающих в тропических лесах Африки, Боливии и Малайзии. Рост взрослых мужчин-пигмеев обычно не превышает 150 сантиметров.

Причиной тому, по мнению экспертов, могут служить результаты конвергентной эволюции — явления, при котором разные популяции развивают одну и ту же черту из-за схожей среды обитания. Но до сих пор оставалось загадкой, какое именно адаптивное преимущество дает пигмеям низкий рост.

Авторы исследования предположили, что дело в длине шага, напрямую зависящего от роста. Для проверки этой идеи они создали модель, имитирующую поведение людей разного роста в джунглях. Результаты подкрепили наблюдениями за реальными людьми различного роста, которым приходилось находиться в тропиках.

Выяснилось, что низкий рост позволяет эффективнее пробираться сквозь плотные заросли, совершая небольшие шаги. Кристина Берги, сотрудница Университета штата Пенсильвании, отметила, что «результаты исследования являются одними из самых ярких примеров адаптаций во всей человеческой эволюции».

 
 
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Авторы исследования предположили, что дело в длине шага, напрямую зависящего от роста.
 
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