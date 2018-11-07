Какую цену на топливо власти считают справедливой?

Цена на бензин АИ-92 составляет 77 центов, продается за 1,4 рубля или 66 центов по курсу НБРБ на 8 ноября, то есть за 66 центов.

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в ходе поездки на ОАО «Гродно Азот», пишет пресс-служба правительства.

По его словам, при цене одного барреля нефти в 72 доллара стоимость одного литра топлива в 77 центов будет «справедливой». Ляшенко также отметил, что при стабильной цене на нефть повышение стоимость топлива будет планомерно продолжаться на 1 копейку.

В «Белнефтехиме» ранее заявляли, что цены на автомобильное топливо будут повышаться поэтапно. Новая система ценообразования, установленная правительством, поставила топливо в зависимость от мировых цен на нефть, курса нацвалюты и налоговой нагрузки на белорусские НПЗ.