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37 обвиняемых проходят по делу о наркомагазине
Фото: sk.gov.by
Главным следственным управлением завершено расследование масштабного уголовного дела о деятельности «работников» двух крупных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ.
В результате проверки оперативной информации сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома были получены данные о причастности ряда лиц к наркоторговле. Сотрудниками милиции проведены задержания, подразделениями Следственного комитета возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были соединены в одном производстве.
"В ходе следствия установлено, что в период с 2016 года по 2017 год более 30 человек из корыстных побуждений вступили в структурные подразделения международных преступных организаций, целью которых являлось получение дохода от сбыта наркотиков и психотропов. Данные подразделения относятся к двум крупным торговым площадкам в интернете", - проинформировали
Как отмечается в сообщении, обвиняемые по уголовному делу выполняли различные роли в преступной группе, были дистанционно наделены руководством магазина, на который работали, различными обязанностями.
В их числе: разделение крупных партий запрещенных веществ и распределение их между другими участниками, сбыт наркотиков и психотропов потребителям с использованием закладок, привлечение новых покупателей, сбыт пробных порций и контроль отзывов об их употреблении, соблюдение конспирации.
"Деятельность одного из магазинов, “White&Fluffy”, пресечена, он прекратил свое существование. При этом установлены личности руководителей обеих торговых площадок, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщает СК.
Кроме того, пресечены крупные каналы поставки запрещенных веществ из России и Украины. Среди обвиняемых – 36-летний курьер, гражданин Российской Федерации, который перевозил крупные партии наркотиков и психотропов в Беларусь из России для дальнейшего распространения обоими магазинами. Также украинскими правоохранителями по запросу белорусской стороны в настоящее время задержан поставщик, который неоднократно перевозил запрещенные вещества в нашу страну с территории южного соседа.
"Указанные магазины характеризует активная маркетинговая стратегия: использовался ряд инструментов для привлечения новых потребителей (скидки, акции), а также с целью расширения розничной сети размещались объявления о трудоустройстве, в которых обещались высокие заработки и обеспечение безопасности деятельности. «Работников» инструктировали в части, касающейся использования необходимых средств и программного обеспечения для сохранения анонимности, однако, впоследствии это не помешало сотрудникам правоохранительных органов установить личность ряда «минеров»", - говорится в сообщении СК.
Средний возраст обвиняемых по уголовному делу – 27 лет, среди них лишь одна женщина, остальные – мужчины в возрасте от 18 до 46 лет. Все они имеют различный социальный статус: восемь фигурантов окончили высшие учебные заведения, 15 – имели законные источники дохода и постоянное место работы либо занимались предпринимательской деятельностью. Кроме того, 11 подследственных ранее были судимы, в том числе за незаконные действия с наркотиками.
"В ходе расследования проведены обыски, очные ставки, более 300 допросов. Проанализировано содержимое мобильных устройств и компьютерной техники, использовавшихся в противоправной деятельности для связи с иными участниками преступной организации и выполнения обязанностей в рамках определенной роли. Изъяты из тайников в различных местах на территории Беларуси наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 7 килограммов", - информирует СК.
Наложен арест на имущество, в том числе приобретенное на средства, заработанные преступным путем, (автомобили, компьютерная техника) на общую сумму более 117 тысяч рублей.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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К 33 фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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