37 обвиняемых проходят по делу о наркомагазине

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Главным следственным управлением завершено расследование масштабного уголовного дела о деятельности «работников» двух крупных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ.В результате проверки оперативной информации сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома были получены данные о причастности ряда лиц к наркоторговле. Сотрудниками милиции проведены задержания, подразделениями Следственного комитета возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были соединены в одном производстве.- проинформировалив пресс-службе СК РБ.Как отмечается в сообщении, обвиняемые по уголовному делу выполняли различные роли в преступной группе, были дистанционно наделены руководством магазина, на который работали, различными обязанностями.В их числе: разделение крупных партий запрещенных веществ и распределение их между другими участниками, сбыт наркотиков и психотропов потребителям с использованием закладок, привлечение новых покупателей, сбыт пробных порций и контроль отзывов об их употреблении, соблюдение конспирации.- сообщает СК.Кроме того, пресечены крупные каналы поставки запрещенных веществ из России и Украины. Среди обвиняемых – 36-летний курьер, гражданин Российской Федерации, который перевозил крупные партии наркотиков и психотропов в Беларусь из России для дальнейшего распространения обоими магазинами. Также украинскими правоохранителями по запросу белорусской стороны в настоящее время задержан поставщик, который неоднократно перевозил запрещенные вещества в нашу страну с территории южного соседа.говорится в сообщении СК.Средний возраст обвиняемых по уголовному делу – 27 лет, среди них лишь одна женщина, остальные – мужчины в возрасте от 18 до 46 лет. Все они имеют различный социальный статус: восемь фигурантов окончили высшие учебные заведения, 15 – имели законные источники дохода и постоянное место работы либо занимались предпринимательской деятельностью. Кроме того, 11 подследственных ранее были судимы, в том числе за незаконные действия с наркотиками.- информирует СК.Наложен арест на имущество, в том числе приобретенное на средства, заработанные преступным путем, (автомобили, компьютерная техника) на общую сумму более 117 тысяч рублей.Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.