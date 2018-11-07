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В Сети появилось видео погони, которая закончилась смертельной аварией в центре Витебска
В Сети появилось видео погони, которая закончилась смертельной аварией в центре Витебска. Запись с видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле,
Напомним, авария
В результате ДТП парень получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 06.00 скончался, не приходя в сознание.
Позже следователи установили, что накануне Ford был угнан со стоянки на проспекте Фрунзе. По факту угона и дорожно-транспортного происшествия были возбуждены уголовные дела.
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23-летний парень на угнанном Ford, пытаясь уйти от преследования, не справился с управлением и врезался в столб.
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