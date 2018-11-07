В Сети появилось видео погони, которая закончилась смертельной аварией в центре Витебска. Запись с видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле, разместили в группе «Типичный Витебск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, авария произошла в ночь на 24 января. 23-летний водитель Ford, пытаясь уйти от преследования, двигался по улице Замковой и около магазина «Лазурит» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где врезался в столб.

В результате ДТП парень получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 06.00 скончался, не приходя в сознание.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Позже следователи установили, что накануне Ford был угнан со стоянки на проспекте Фрунзе. По факту угона и дорожно-транспортного происшествия были возбуждены уголовные дела.