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В Сети появилось видео погони, которая закончилась смертельной аварией в центре Витебска

08.11.2018 12:20 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилось видео погони, которая закончилась смертельной аварией в центре Витебска. Запись с видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле, разместили в группе «Типичный Витебск» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, авария произошла в ночь на 24 января. 23-летний водитель Ford, пытаясь уйти от преследования, двигался по улице Замковой и около магазина «Лазурит» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где врезался в столб.

В результате ДТП парень получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 06.00 скончался, не приходя в сознание.


Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Позже следователи установили, что накануне Ford был угнан со стоянки на проспекте Фрунзе. По факту угона и дорожно-транспортного происшествия были возбуждены уголовные дела.

 
Теги: Витебск
 
 
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23-летний парень на угнанном Ford, пытаясь уйти от преследования, не справился с управлением и врезался в столб.
 
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