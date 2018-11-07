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«Радунские соловейки» стали дипломантами IV Международного фестиваля-конкурса «Творчество без границ»

08.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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«Радунские соловейки» стали дипломантами IV Международного фестиваля-конкурса «Творчество без границ»

IV  Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ», учредителями которого является Министерство образования Республики Беларусь, прошел 31 октября в г.Минске.

В фестивале  приняли участие представители Российской Федерации, Украины, Республики Молдовы, Литовской Республики, Итальянской Республики, Федеративной Республики Германии и Республики Беларусь. Это более 1 500 участников.

Творческие номера образцового ансамбля танца «Радунские соловейки» прошли заочный этап, а затем средняя и старшая группы ансамбля были приглашены в г. Минск, где ребята достойно представили Гродненскую область и были отмечены Дипломом 3 степени  Министерства образования Республики Беларусь.

Поздравляем наших танцоров и их педагогов с заслуженной наградой!

 
Теги: Минск
 
 
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IV  Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ», учредителями которого является Министерство образования Республики Беларусь, прошел 31 октября в...
 
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