«Радунские соловейки» стали дипломантами IV Международного фестиваля-конкурса «Творчество без границ»





IV Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ», учредителями которого является Министерство образования Республики Беларусь, прошел 31 октября в г.Минске.

В фестивале приняли участие представители Российской Федерации, Украины, Республики Молдовы, Литовской Республики, Итальянской Республики, Федеративной Республики Германии и Республики Беларусь. Это более 1 500 участников.

Творческие номера образцового ансамбля танца «Радунские соловейки» прошли заочный этап, а затем средняя и старшая группы ансамбля были приглашены в г. Минск, где ребята достойно представили Гродненскую область и были отмечены Дипломом 3 степени Министерства образования Республики Беларусь.

Поздравляем наших танцоров и их педагогов с заслуженной наградой!