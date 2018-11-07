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«Раубичи» примут этап Кубка мира по биатлону

08.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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«Раубичи» примут этап Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов опубликовал календари соревнований на сезоны 2020/2021 и 2021/2022, сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.
 
Согласно расписанию, один из этапов Кубка мира в сезоне-2021/22 примут «Раубичи». В Минске звезды биатлона соберутся на 7-м этапе Кубка мира, который пройдет с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Минский этап станет первым после Олимпиады в Пекине.
 
Ранее IBU уже доверял Минску проведение чемпионата Европы 2019 года, чемпионата мира по летнему биатлону 2019 года и финального этапа Кубка IBU в сезоне 2019/20.
 
sb.by
 
Теги: Минск
 
 
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Международный союз биатлонистов опубликовал календари соревнований на сезоны 2020/2021 и 2021/2022, сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.   Согласно...
 
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