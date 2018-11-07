Ляшенко: цены на топливо могут продолжить расти





Вице-премьер Игорь Ляшенко посетил предприятие «Гродно Азот».

Там ему задали вопрос относительно постоянного подорожания топлива в стране. Отвечая на него, вице-премьер сообщил, сколько должно стоить горючее при нынешних ценах на нефть, – проинформировали в пресс-службе правительства.

Как известно, последние несколько месяцев в Беларуси топливо дорожало на 1 копейку. В итоге с августа по октябрь его стоимость выросла на 12 копеек. По словам Игоря Ляшенко, в долларовом эквиваленте цены на горючее поднялись на 1 цент.

– При сегодняшней стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов. Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено, – отметил вице-премьер.

В настоящее время белорусы за литр бензина АИ-92-К5-Евро платят 1 рубль и 40 копеек. За АИ-95-К5-Евро –1 рубль и 49 копеек, за литр дизельного топлива – 1 рубль и 49 копеек.

Белновости.