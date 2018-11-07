ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ляшенко: цены на топливо могут продолжить расти

08.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Ляшенко: цены на топливо могут продолжить расти

Вице-премьер Игорь Ляшенко посетил предприятие «Гродно Азот».

Там ему задали вопрос относительно постоянного подорожания топлива в стране. Отвечая на него, вице-премьер сообщил, сколько должно стоить горючее при нынешних ценах на нефть, – проинформировали в пресс-службе правительства.

Как известно, последние несколько месяцев в Беларуси топливо дорожало на 1 копейку. В итоге с августа по октябрь его стоимость выросла на 12 копеек. По словам Игоря Ляшенко, в долларовом эквиваленте цены на горючее поднялись на 1 цент.

– При сегодняшней стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центовЕсли баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено, – отметил вице-премьер.

В настоящее время белорусы за литр бензина АИ-92-К5-Евро платят 1 рубль и 40 копеек. За АИ-95-К5-Евро  –1 рубль и 49 копеек, за литр дизельного топлива – 1 рубль и 49 копеек.

 

Белновости.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьер Игорь Ляшенко посетил предприятие «Гродно Азот». Там ему задали вопрос относительно постоянного подорожания топлива в стране. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Беспорядки в колонии на севере Таджикистана привели к многочисленным жертвам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика