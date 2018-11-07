|
В ГАИ ищут очевидцев спорного ДТП на ул. Ленинградской в Бресте
08.11.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
01.11.2018 в г.Бресте на перекрестке ул.Ленинградской - ул. Гаврилова произошло ДТП. 58-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» совершила столкновение с автомобилем «Рено Лагуна», под управлением 38-летнего местного жителя.
На какой сигнал светофора водители выехали на перекресток до совершения дорожно-транспортного происшествия — устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
01.11.2018 в г.Бресте на перекрестке ул.Ленинградской - ул. Гаврилова произошло ДТП. 58-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» совершила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)