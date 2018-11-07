ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ГАИ ищут очевидцев спорного ДТП на ул. Ленинградской в Бресте

08.11.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

01.11.2018 в г.Бресте на перекрестке ул.Ленинградской - ул. Гаврилова произошло ДТП. 58-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» совершила столкновение с автомобилем «Рено Лагуна», под управлением 38-летнего местного жителя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60438.php

В ГАИ ищут очевидцев спорного ДТП на ул. Ленинградской в Бресте

На какой сигнал светофора водители выехали на перекресток до совершения дорожно-транспортного происшествия — устанавливается. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60438.php

В ГАИ ищут очевидцев спорного ДТП на ул. Ленинградской в Бресте


Уважаемые граждане, которые что-либо видели или имеют какую-нибудь информацию по данному ДТП просьба позвонить по номеру 8(0162) 41-16-33, 41-44-44 либо 102.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
01.11.2018 в г.Бресте на перекрестке ул.Ленинградской - ул. Гаврилова произошло ДТП. 58-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» совершила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сыграет ли Эден Азар против БАТЭ? Главный тренер «Челси» о состоянии игрока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика