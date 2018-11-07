В ГАИ ищут очевидцев спорного ДТП на ул. Ленинградской в Бресте

01.11.2018 в г.Бресте на перекрестке ул.Ленинградской - ул. Гаврилова произошло ДТП. 58-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» совершила столкновение с автомобилем «Рено Лагуна», под управлением 38-летнего местного жителя.



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На какой сигнал светофора водители выехали на перекресток до совершения дорожно-транспортного происшествия — устанавливается.



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Уважаемые граждане, которые что-либо видели или имеют какую-нибудь информацию по данному ДТП просьба позвонить по номеру 8(0162) 41-16-33, 41-44-44 либо 102.