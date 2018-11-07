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Новые нормы ввоза товаров в Беларусь вступают в силу с начала 2019 года

08.11.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Совет Евразийской экономической комиссии вносит изменения в правила ввоза товаров физическими лицами в страны Евразийского экономического союза, сообщает polsha24.com


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60435.php

Новые нормы ввоза товаров в Беларусь вступают в силу с начала 2019 года

В конце прошлого года Советом Евразийской экономической комиссии было принято Решение о поэтапном снижении весовых и стоимостных лимитов беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже любым видом транспорта, кроме воздушного.

Согласно Решению, на протяжении 2018 года действовали существующие на тот момент нормы: беспошлинно можно ввозить товары на общую сумму не более 1500 евро и весом до 50 кг. Предполагалось, что с января 2019 года ставки снизятся до 1000 евро и 50 кг соответственно, а с 1 января 2020 года – до 750 евро и 35 кг. С 1 же января 2021 года из-за границы можно было бы беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 кг.

Однако в связи с принятыми 1 ноября изменениями, уже с 1 января 2019 года в Беларусь мы сможем ввозить товары не дороже 500 евро с общим весом не более 25 кг.

 
 
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Совет Евразийской экономической комиссии вносит изменения в правила ввоза товаров физическими лицами в страны Евразийского экономического союза, сообщает...
 
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