Новые нормы ввоза товаров в Беларусь вступают в силу с начала 2019 года

Совет Евразийской экономической комиссии вносит изменения в правила ввоза товаров физическими лицами в страны Евразийского экономического союза, сообщает polsha24.com



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60435.php

Читать полностью в источнике с фото:





В конце прошлого года Советом Евразийской экономической комиссии было принято Решение о поэтапном снижении весовых и стоимостных лимитов беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже любым видом транспорта, кроме воздушного.

Согласно Решению, на протяжении 2018 года действовали существующие на тот момент нормы: беспошлинно можно ввозить товары на общую сумму не более 1500 евро и весом до 50 кг. Предполагалось, что с января 2019 года ставки снизятся до 1000 евро и 50 кг соответственно, а с 1 января 2020 года – до 750 евро и 35 кг. С 1 же января 2021 года из-за границы можно было бы беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 кг.