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Новые нормы ввоза товаров в Беларусь вступают в силу с начала 2019 года
08.11.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Совет Евразийской экономической комиссии вносит изменения в правила ввоза товаров физическими лицами в страны Евразийского экономического союза, сообщает
В конце прошлого года Советом Евразийской экономической комиссии было принято
Согласно Решению, на протяжении 2018 года действовали существующие на тот момент нормы: беспошлинно можно ввозить товары на общую сумму не более 1500 евро и весом до 50 кг. Предполагалось, что с января 2019 года ставки снизятся до 1000 евро и 50 кг соответственно, а с 1 января 2020 года – до 750 евро и 35 кг. С 1 же января 2021 года из-за границы можно было бы беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 кг.
Однако в связи с
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