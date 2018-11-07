Трое детей из Кобрина поедут на финал престижного детского конкурса «Евровидение»

Вчера компания «Евроопт» побывала в учреждении образования «Кобринская детская деревня» в рамках благотворительной акции «Едем на Евровидение». Воспитанники исполнили свои любимые песни, а жюри во главе с певцом Тео выбрало троих ребят, которые 25 ноября поедут на финал детского конкурса «Евровидение» в «Минск-Арену». Помимо этого победителей ждет увлекательная экскурсия по столице и посещение студий Белтелерадиокомпании.



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Кобринская детская деревня была выбрана Министерством образования наряду с еще пятью учреждениями интернатного типа от каждой области. Это единственное в Беларуси социально-педагогическое учреждение образования, финансируемое из областного бюджета. Здесь воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Особенность этой детской деревни в том, что в одном доме могут проживать братья и сестры из одной семьи.

С утра в Кобринской детской деревне царила праздничная атмосфера: ребята репетировали свои номера, примеряли наряды и, конечно, волновались. Для многих из них это было первое публичное выступление. Репертуар ребята подбирали сами, поэтому каждое выступление было со своим настроением и характером.



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«В первую очередь мы обращали внимание на искренность исполнения, на то, как ребенок смог прочувствовать песню и передать эти эмоции. Я в восторге от детей и от того, как ловко они справлялись с волнением», – рассказал певец Тео.

Наибольшее впечатление на жюри произвели выступления дуэта Егора Нестюка и Леры Ковальчук – они исполнили комичную песня «Сашка+Наташка», а также сольное выступление Русланы Гуменюк с песней «Мама».

После мероприятия ребята поделились впечатлениями о мероприятии и рассказали о своих мечтах.

Лера Ковальчук:

– Я надеялась, что мы выиграем, но думала, что выберут других. Мне кажется, были те, кто спел лучше нас. Я очень волновалась, меня аж трясло. Я ведь исполняла две песни: одну с Егором, а другую – сольно на итальянском языке. Было страшно забыть слова, запутаться. Вообще петь мне нравится, но когда я вырасту, хочу стать врачом. А еще мечтаю съездить в Египет и завести собаку.

Егор Нестюк:

– Больше всего я волновался из-за того, что нас снимали камеры, это очень непривычно. Когда объявили, что мы с Лерой выиграли, я не поверил и подошел спросить: «Это точно мы?». Очень рад, что мы понравились жюри. Возможно, в будущем я стану певцом или футболистом. Очень хотелось бы познакомиться с моей любимой итальянской командой «Ювентус».

Руслана Гуменюк:

– Сегодня я была взволнована с самого утра, встала в шесть часов. У меня всегда волнение переходит на руки, они начинают трястись и потеть, и я боялась, что уроню микрофон. Я очень хотела попасть на «Евровидени»е, это была моя мечта. Но иногда я себя недооцениваю, поэтому не ожидала, что меня выберут. Я не поверила своим ушам! Никогда так не радовалась! Мне очень понравилось жюри, они нас подбадривали, когда мы пели, хлопали, делали все, чтобы мы не боялись. Когда я вырасту, хочу поступить в институт, чтобы стать хорошей певицей и актрисой. Когда смотрю фильмы, восхищаюсь актерской игрой, сюжетом и часто говорю себе: «Вот бы быть на их месте и уметь так же играть». Но, возможно, я стану бизнесвумен и поеду в загадочную страну между двух океанов – Австралию.

Все ребята, которые были на благотворительном мероприятии, получили от компании «Евроопт» специальные подарки: книги, игрушки «Бонстики» и сладкие презенты.

«Мы безумно благодарны «Евроопту» за такую добрую, красивую акцию. Дети готовились очень ответственно. Вплоть до того, что те, кто находится на патронате, специально приезжали сюда на репетиции. Для нас очень важны такие жесты доброй воли. Эмоции, которые сегодня получили и дети, и взрослые еще долго будут греть нас», – прокомментировала директор Кобринской деревни Юрьева Светлана Леонидовна.

Благотворительную акцию «Евроопт» поддержали известные белорусские артисты: Ирина Дорофеева, Лариса Грибалева, Саша Немо, Денис Дудинский, Катерина Раецкая, Тео и Искуи Абалян.