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Вице-премьер: при нынешней цене на нефть топливо продолжит дорожать
08.11.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал, сколько должно стоить
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Игорь Ляшенко, посещая ОАО «Гродно Азот», ответил на вопрос, касающийся топлива, которое, прибавляя в цене по 1 копейке, подорожало в августе-октябре на 12 копеек. «Отмечу, что в долларовом эквиваленте подорожание составило 1 цент. При сегодняшней стоимости барреля в $ 72 справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов, — сказал вице-премьер. — Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено».
Сейчас стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 40 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 49 копеек, ДТ — 1 рубль 49 копеек. По нынешнему курсу стоимость АИ-92 составляет 66 центов.
Напомним, последний раз цена на топливо
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Вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал, сколько должно стоить автомобильное топливо при нынешней цене на нефть, сообщает пресс-служба правительства Беларуси. ...
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