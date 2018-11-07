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БГУ вошел в число лучших вузов мира по физическим наукам

08.11.2018 11:58 — Разное | Ежедневник  
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БГУ вошел в число лучших вузов мира по физическим наукам

фото: mlife.by

Белгосуниверситет первый из белорусских вузов вошел в предметный рейтинг по «физическим наукам» THE (Physical Sciences Subject Ranking Times Higher Education).

БГУ вошел в группу 601-800 из 963 представленных в категории «физические науки» университетов.

В тройке лидеров исключительно американские вузы: Принстонский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет. Среди российских вузов лучший показатель - 50-е место - у Московского физико-технического института.

Рейтинг «физические науки» объединяет физику, астрономию, математику, статистику, химию, геологию и науки о Земле.

При подготовке рейтинга используются 13 критериев. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания  и др.

 
 
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Белгосуниверситет первый из белорусских вузов вошел в предметный рейтинг по «физическим наукам» THE (Physical Sciences Subject Ranking Times Higher Education).
 
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