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Какую цену на топливо власти считают справедливой?
Цена на бензин АИ-92 составляет 77 центов, продается за 1,4 рубля или 66 центов по курсу НБРБ на 8 ноября, то есть за 66 центов.
Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в ходе поездки на ОАО «Гродно Азот»,
По его словам, при цене одного барреля нефти в 72 доллара стоимость одного литра топлива в 77 центов будет «справедливой». Ляшенко также отметил, что при стабильной цене на нефть повышение стоимость топлива будет планомерно продолжаться на 1 копейку.
В «Белнефтехиме» ранее заявляли, что цены на автомобильное топливо будут повышаться поэтапно. Новая система ценообразования, установленная правительством, поставила
6 октября оно
7 октября глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков
Сегодня литр бензина АИ-92-К5-Евро стоит 1,40 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,49 рубля, дизельного топлива – 1,49 рубля.
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Цена на бензин АИ-92 составляет 77 центов, продается за 1,4 рубля или 66 центов по курсу НБРБ на 8 ноября, то есть за 66 центов.
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