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Какую цену на топливо власти считают справедливой?

08.11.2018 12:04 — Разное | БДГ  
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Цена на бензин АИ-92 составляет 77 центов, продается за 1,4 рубля или 66 центов по курсу НБРБ на 8 ноября, то есть за 66 центов.

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в ходе поездки на ОАО «Гродно Азот», пишет пресс-служба правительства.

По его словам, при цене одного барреля нефти в 72 доллара стоимость одного литра топлива в 77 центов будет «справедливой». Ляшенко также отметил, что при стабильной цене на нефть повышение стоимость топлива будет планомерно продолжаться на 1 копейку.

В «Белнефтехиме» ранее заявляли, что цены на автомобильное топливо будут повышаться поэтапно. Новая система ценообразования, установленная правительством, поставила топливо в зависимость от мировых цен на нефть, курса нацвалюты и налоговой нагрузки на белорусские НПЗ.

6 октября оно подорожало в 19-й раз, а 27 октября - уже в 22-й.

7 октября глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил в эфире телеканала ОНТ, что, незначительно и поступательно повышая цены на топливо, концерн ведет политику удержания стоимости нефти и нефтепродуктов на одном уровне. По его словам, на одну копейку – «максимально возможный уровень повышения», который позволяет адаптироваться к росту цен. Одновременно ведется мониторинг, «не является ли тренд по нефти неким всплеском» и выносится решение об очередном повышении.

Сегодня литр бензина АИ-92-К5-Евро стоит 1,40 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,49 рубля, дизельного топлива – 1,49 рубля.

 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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Цена на бензин АИ-92 составляет 77 центов, продается за 1,4 рубля или 66 центов по курсу НБРБ на 8 ноября, то есть за 66 центов.
 
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