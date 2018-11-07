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Белорусский электросамокат приедет на российский рынок

08.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Удобный, а главное, экологически чистый транспорт: белорусы освоили производство электросамокатов. Батарею, раму, самые дорогостоящие элементы начали делать сами. Новинку уже готовят к массовому производству. Разработку оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Отечественная батарея после испытаний она стала съемной. Теперь не нужно искать специальные станции: можно просто снять аккумулятор и подзарядить дома. Интересно решена и рама, вместо стандартных двух труб у белорусской модели одна.

«Сделали вот такой симбиоз мотоциклетно-самокатный. Мы конструкцию и визуально и реально облегчили. Ни управляемость, ни скоростные характеристики, ни нагрузочные характеристики, ничего не пострадало. То есть это совершенно новая концепция, которой, по нашей информации, еще в мире нет», – говорит Сергей Яковенко, специалист по маркетингу.

Рама пока из металла, в планах переход на композитный материал.

Электросамокат предназначен для велодорожек. Чтобы передвигаться на нем в городе было безопасно, разработчики установили ограничение скорости – 30 км/ч.

«Будет оснащаться датчиками приближения. Они изначально будут устанавливаться спереди, а потом еще слева и справа. Датчики, когда вы к препятствию какому-нибудь приближаетесь, например, к человеку, зданию, машине, сработают. Они затормаживают электроскутер плавно, чтобы все безопасно было», – объясняет инженер Алексей Лукьянчик. 

Предприятие занималось разработкой электросамоката полтора года. Скоро первые модели поступят в мотосалоны. Выпуск будет малотиражным: только 100 экземпляров. В списке потенциальных покупателей – как горожане, которые предпочитают «зеленый» транспорт, так и предприятия.

Электросамокат может проехать 50 км. Легко заряжается, как обычный ноутбук, и прост в управлении. Кто знает, может, уже через несколько лет белорусы пересядут на такой экологически чистый вид транспорта.

До конца года образцы белорусского электросамоката отправятся на экспорт в Россию.



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Электроскутер может проехать без подзарядки 50 километров. Он заряжается, как обычный ноутбук, и прост в управлении.
 
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