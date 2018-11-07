Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь» пройдет на Кировщине с 12 по 30 ноября





С 12 по 30 ноября текущего года будет проводиться республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении. Об этом редактору интернет-ресурса сообщил старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский. Цель акции – привлечение внимания общественности к проблеме гибели людей на пожаре вследствие неосторожного обращения с огнем при курении.

Акция будет проходить в 4 этапа:

1-й этап – 12 ноября ‑ акция проводится в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта, на рынках и автостанции г.Кировска.

2-й этап – 13-20 ноября – акция проводится на промышленных предприятиях и в организациях, санаториях и учреждениях здравоохранения, в пунктах общественного питания.

3-й этап – 21-27 ноября – акция проводится в учреждениях образования.

4-й этап – 28-30 ноября ‑ акция проводится в местах массового пребывания людей.

Акцию будет проводить информационно-пропагандистская группа, состоящая из работников районного отдела по ЧС и активистов БМООСП (Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных) района, которые будут информировать жителей района об опасности при обращении с огнем, курения в постели, а также распространять наглядно-изобразительную продукцию.