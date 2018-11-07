Сотрудники Кировского РОЧС провели занятия со школьниками во время осенних каникул





Бесспорный факт, что обучать детей правилам безопасности чрезвычайно важно и необходимо! Как рассказала инспектор ГПиВО Кировского РОЧс Анастасия Юрченко, с этой целью работники Кировского РОЧС провели профилактические занятия по основам безопасности жизнедеятельности с учениками, которые во время осенних каникул посещали пришкольные лагеря в СШ №1 и СШ №2 им.К.П.Орловского.

Для наиболее эффективной подачи информации для детской аудитории спасатели «вооружились» мультимедийными устройствами и серией мультфильмов «Волшебная книга».

Такие занятия оказались очень интересными и полезными для любознательных юных зрителей. Ребята активно комментировали увиденное, а также высказали свое мнение о действиях каждого персонажа мультфильма.

В завершение встречи спасатели вручили ребятам закладки «5 шагов спасения», а ребята, в свою очередь, пообещали работникам МЧС соблюдать основы безопасности жизнедеятельности.











