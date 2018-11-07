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Сотрудники Кировского РОЧС провели занятия со школьниками во время осенних каникул

08.11.2018 — Разное | Кировец  
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Сотрудники Кировского РОЧС провели занятия со школьниками во время осенних каникул

Бесспорный факт, что обучать детей правилам безопасности чрезвычайно важно и необходимо! Как рассказала инспектор ГПиВО Кировского РОЧс Анастасия Юрченко, с этой целью работники Кировского РОЧС провели профилактические занятия по основам безопасности жизнедеятельности с учениками, которые во время осенних каникул посещали пришкольные лагеря в СШ №1 и СШ №2  им.К.П.Орловского.

Для наиболее эффективной подачи информации для детской аудитории спасатели «вооружились» мультимедийными устройствами и серией мультфильмов «Волшебная книга».

Такие занятия оказались очень интересными и полезными для любознательных юных зрителей. Ребята активно комментировали увиденное, а также высказали свое мнение о действиях каждого персонажа мультфильма.

В завершение встречи спасатели вручили ребятам закладки «5 шагов спасения», а ребята, в свою очередь, пообещали работникам МЧС соблюдать основы безопасности жизнедеятельности.


Сотрудники Кировского РОЧС провели занятия со школьниками во время осенних каникул


Сотрудники Кировского РОЧС провели занятия со школьниками во время осенних каникул

 

 

 
 
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Бесспорный факт, что обучать детей правилам безопасности чрезвычайно важно и необходимо! Как рассказала инспектор ГПиВО Кировского РОЧс Анастасия...
 
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