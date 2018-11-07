Роль генов в долгожительстве признали переоцененной

На продолжительность жизни в большей степени влияет тот факт, что люди склонны заводить детей с теми, кто чем-то похож на них самих, пишет « Здоровье Mail.Ru ».



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К такому выводу пришли ученые из американской исследовательской компании Calico Life Sciences, занимающейся биологией старения, и генеалогического онлайн-ресурса Ancestry, проанализировав родословные 400 миллионов человек. Статья исследователей опубликована в журнале Genetics.

До сих пор считалось, что доля наследственной предрасположенности в том, как долго продлится жизнь человека, составляет от 15 до 30%. Все остальное приходится на не связанные с генами различия, такие как образ жизни, социокультурные факторы и случайности. Однако благодаря доступу к огромной базе данных Ancestry.com Грэм Руби (Graham Ruby) и его коллеги поставили эти цифры под сомнение. Дело в том, что у авторов всех предыдущих исследований, посвященных долгожительству, не было возможностей оперировать столь масштабным массивом информации.

Исследователи отобрали данные о родословных 400 миллионов человек, в основном американцев европейского происхождения. Все эти люди были связаны друг с другом либо родственными (родитель — ребенок), либо семейными (муж — жена) узами и появились на свет в течение XIX и в начале ХХ века. Руби и его коллеги, используя математическое и статистическое моделирование, сфокусировались на сопоставлении продолжительности жизни кровных и некровных родственников.

Как и ожидалось, у близких кровных родственников — родных и двоюродных братьев и сестер — продолжительность жизни оказалась примерно схожей. Однако точно такие же результаты были получены и в отношении супругов — мужья и жены тоже проживали приблизительно похожее количество лет, причем совпадение по этому параметру оказалось даже более точным, чем у братьев и сестер.

Ученые сначала предположили, что это может быть связано с одинаковыми условиями жизни в семье. Но анализ данных, касающихся отдаленных родственников каждого из супругов, поставил эту гипотезу под сомнение. Выяснилось, что продолжительность жизни в семейных кланах мужей и жен примерно совпадает. В итоге Руби и его коллеги установили, что этот феномен объясняется так называемым ассортативным скрещиванием, то есть склонностью людей выбирать себе в партнеры и заводить детей с теми, кто чем-то похож на них самих, в данном случае — потенциальной продолжительностью жизни.

Поскольку предсказать, сколько проживет будущий супруг или супруга, невозможно, выбор происходит на основе каких-то других характеристик, как генетических, так и социокультурных. К примеру, состоятельные люди, как правило, женятся или выходят замуж за людей из той же социальной прослойки. А поскольку обеспеченная жизнь способствует долголетию, мужья и жены с большей долей вероятности живут долго. Примерно то же самое относится и к чертам, контролируемым генетикой, — например, высокие люди часто образуют пары с людьми своего роста, а эта характеристика связана с потенциальной продолжительностью жизни. В итоге, приняв во внимание фактор ассортативного скрещивания, Руби и его коллеги оценили долю наследственности в продолжительности жизни не более чем в 10%, а возможно даже меньше.