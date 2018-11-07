В Жлобине Audi не пропустила Ford: один пассажир погиб, второй - в больнице, виновник сбежал

Трагедия произошла 7 ноября в Жлобине. 20-летний водитель Audi при выезде на главную дорогу столкнулся с Ford. Подробности сообщили в МВД.

В результате столкновения погиб находящийся на пассажирском сиденье Audi 20-летний приятель водителя, еще одного — 18-летнего — пассажира доставили в больницу.

Виновник ДТП с места происшествия убежал, однако вскоре был задержан сотрудниками ГАИ.