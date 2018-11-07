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Консультация юриста: в какие часы нельзя шуметь в многоквартирном доме?
Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе
Владимир, г. Гомель:
Дарина Гулюта, юрист:
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Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные...
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