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Хоккей. Турнир «Кубок четырех наций» стартует в Минске матчем между сборными Словении и Латвии
Новости Беларуси. Большой хоккей возвращается на «Чижовка-Арену». 8 ноября на льду спорткомплекса стартует турнир «Кубок четырех наций», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нем примут участие четыре команды: Беларуси, Латвии, Словении и Франции.
В первый игровой день откроют турнир словенцы и латыши. Затем сборная Беларуси сыграет против Франции.
9 ноября белорусы будут противостоять словенцам. А в третий игровой день команда Андрея Сидоренко сразится с Латвией.
Турнир завершится 10 ноября.
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Новости Беларуси. Большой хоккей возвращается на «Чижовка-Арену». 8 ноября на льду спорткомплекса стартует турнир «Кубок четырех наций», сообщили в программе...
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