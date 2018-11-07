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Хоккей. Турнир «Кубок четырех наций» стартует в Минске матчем между сборными Словении и Латвии

08.11.2018 12:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Большой хоккей возвращается на «Чижовка-Арену». 8 ноября на льду спорткомплекса стартует турнир «Кубок четырех наций», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нем примут участие четыре команды: Беларуси, Латвии, Словении и Франции.

Хоккей. Турнир «Кубок четырех наций» стартует в Минске матчем между сборными Словении и Латвии

В первый игровой день откроют турнир словенцы и латыши. Затем сборная Беларуси сыграет против Франции.

«Нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком». Савилов о предстоящем матче хоккейной сборной Беларуси с командой Франции

9 ноября белорусы будут противостоять словенцам. А в третий игровой день команда Андрея Сидоренко сразится с Латвией.

Турнир завершится 10 ноября.

Хоккей. Турнир «Кубок четырех наций» стартует в Минске матчем между сборными Словении и Латвии
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Большой хоккей возвращается на «Чижовка-Арену». 8 ноября на льду спорткомплекса стартует турнир «Кубок четырех наций», сообщили в программе...
 
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