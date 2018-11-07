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Сыграет ли Эден Азар против БАТЭ? Главный тренер «Челси» о состоянии игрока

08.11.2018 12:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ готовится к матчу с грандом английского футбола – клубом «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сыграет ли Эден Азар против БАТЭ? Главный тренер «Челси» о состоянии игрока

Сыграет ли Эден Азар против БАТЭ? Главный тренер «Челси» о состоянии игрока

Сыграет ли Эден Азар против БАТЭ? Главный тренер «Челси» о состоянии игрока

Матч вызывает большой ажиотаж: все билеты уже раскуплены. К этой битве «желто-синие» подходят едва ли не в оптимальном составе. После простуды восстановился Мирко Иванич. В стане чемпиона Беларуси отметили, что готовы дать бой команде из Лондона.

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Боевой настрой и у английского гранда. В случае успеха команда Маурицио Сарри гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Отметим, что прилетел на матч и один из лидеров «аристократов» – Эден Азар. У тренерского штаба «Челси» есть желание выпустить бельгийца в сегодняшней игре.

Сыграет ли Эден Азар против БАТЭ? Главный тренер «Челси» о состоянии игрока

Маурицио Сарри, главный тренер ФК «Челси» (Англия):
Вопрос состояния Эдена Азара, который прилетел вместе с командой, несмотря на повреждение спины. Врачи разрешили ему прилететь с командой и присутствовать здесь. Никакого риска доктора «Челси» в этом не видят. Если бы была хоть какая-то опасность, конечно, он остался бы дома.

По мнению тренера, ему лучше сейчас получать игровую практику после двухнедельной паузы. В последнем матче он сыграл около 30 минут. Сейчас мы думаем над тем, сможет ли он выдержать нагрузку в 45-50 минут.

Александр Глеб перед матчем с «Челси»: Будем стараться хотя бы одно очко взять

Конечно, борисовский клуб очень сильно уступает в классе «аристократам». «Челси» – явный фаворит матча. Но чудеса все-таки случаются, что доказала в матче Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда». В стане «синих» прекрасно понимают, что расслабляться на чужом поле не нужно.

Сыграет ли Эден Азар против БАТЭ? Главный тренер «Челси» о состоянии игрока

Сыграет ли Эден Азар против БАТЭ? Главный тренер «Челси» о состоянии игрока

Матео Ковачич, игрок ФК «Челси» (Англия):
Домашняя площадка будет иметь свой фактор для БАТЭ. Именно поэтому мы должны быть еще более сконцентрированы. Если мы будем не готовы показывать высокий уровень концентрации, можем за это поплатиться. Но я рассчитываю, что всё будет наоборот, и мы будем успешны.

Обслуживать матч БАТЭ-«Челси» будет бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Напомним, что после трех сыгранных матчей «желто-синие» имеют три бала и реальные шансы на выход из группы.
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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ готовится к матчу с грандом английского футбола – клубом «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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