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Сыграет ли Эден Азар против БАТЭ? Главный тренер «Челси» о состоянии игрока
Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ готовится к матчу с грандом английского футбола – клубом «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матч вызывает большой ажиотаж: все билеты уже раскуплены. К этой битве «желто-синие» подходят едва ли не в оптимальном составе. После простуды восстановился Мирко Иванич. В стане чемпиона Беларуси отметили, что готовы дать бой команде из Лондона.
Боевой настрой и у английского гранда. В случае успеха команда Маурицио Сарри гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Отметим, что прилетел на матч и один из лидеров «аристократов» – Эден Азар. У тренерского штаба «Челси» есть желание выпустить бельгийца в сегодняшней игре.
Маурицио Сарри, главный тренер ФК «Челси» (Англия):
По мнению тренера, ему лучше сейчас получать игровую практику после двухнедельной паузы. В последнем матче он сыграл около 30 минут. Сейчас мы думаем над тем, сможет ли он выдержать нагрузку в 45-50 минут.
Конечно, борисовский клуб очень сильно уступает в классе «аристократам». «Челси» – явный фаворит матча. Но чудеса все-таки случаются, что
Матео Ковачич, игрок ФК «Челси» (Англия):
Обслуживать матч БАТЭ-«Челси» будет бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Напомним, что после трех сыгранных матчей «желто-синие» имеют три бала и реальные шансы на выход из группы.
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ готовится к матчу с грандом английского футбола – клубом «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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