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В Италии ужесточили законодательство в сфере миграции
Новости Италии. Декрет о миграции одобрил сенат Италии. 163 политика высказались в пользу документа, ужесточающего законодательство в этой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, изменятся правила предоставления убежища по гуманитарным причинам. Мигрантов предполагается размещать в крупных лагерях и лишать права на убежище в стране в случае совершения преступления или кратковременного возвращения на родину. Также правительство сможет лишать гражданства Италии иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.
До конца ноября декрет должен быть утвержден в нижней палате парламента.
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В Италии ужесточили законодательство в сфере миграции
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Новости Италии. Декрет о миграции одобрил сенат Италии. 163 политика высказались в пользу документа, ужесточающего законодательство в этой области, сообщили в...
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