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В Италии ужесточили законодательство в сфере миграции

08.11.2018 11:41 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. Декрет о миграции одобрил сенат Италии. 163 политика высказались в пользу документа, ужесточающего законодательство в этой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии ужесточили законодательство в сфере миграции

В частности, изменятся правила предоставления убежища по гуманитарным причинам. Мигрантов предполагается размещать в крупных лагерях и лишать права на убежище в стране в случае совершения преступления или кратковременного возвращения на родину. Также правительство сможет лишать гражданства Италии иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.

До конца ноября декрет должен быть утвержден в нижней палате парламента.

В Италии ужесточили законодательство в сфере миграции
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В Италии ужесточили законодательство в сфере миграции

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Италии. Декрет о миграции одобрил сенат Италии. 163 политика высказались в пользу документа, ужесточающего законодательство в этой области, сообщили в...
 
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