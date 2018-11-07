Tesla нашла замену Илону Маску в совете директоров

Tesla нашла замену Илону Маску, покинувшему пост председателя совета директоров компании по соглашению с Комиссией по ценным бумагам США. Сообщение размещено на сайте компании, пишет РБК.



Робин Денхолм

Новым председателем совета директоров стала Робин Денхолм, которая входила в совет директоров Tesla в качестве независимого директора и возглавляла аудиторский комитет компании. Вне Tesla Денхолм является финансовым директором и главой департамента по стратегии компании Telstra Corp Ltd — крупнейшего телекоммуникационного оператора Австралии.

​На все время шестимесячного переходного периода, во время которого Денхолм по контракту должна оставаться финансовым директором Telstra, Илон Маск будет ей помогать, сообщает Tesla.

«Илон станет ресурсом для Робин и предоставит любую поддержку, в которой она будет нуждаться в новой роли председателя», — говорится в сообщении компании. На время переходного периода Денхолм также не будет возглавлять аудиторский комитет Tesla, уточняет компания.

Позднее на назначение Денхолм отреагировал и Маск. «Хотел бы поблагодарить Робин за то, что присоединилась к нашей команде. Выражаю большое уважение. Рассчитываю на совместную работу», — написал он в Twitter.

Уход Маска с поста председателя совета директоров Tesla был основным условием соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В августе Маск написал в Twitter, что готов выкупить акции Tesla с рынка по цене 420 долларов за штуку и, таким образом, преобразовать компанию из публичной в частную. После этого твита акции Tesla пошли вверх.

В SEC пришли к выводу, что своим твитом Маск ввел инвесторов в заблуждение, и обвинили его в мошенничестве.

По итогам сделки с SEC Маска и Tesla обязали выплатить штрафы (каждый в размере 20 миллионов долларов). При этом Маску разрешили сохранить должность гендиректора компании. Кроме того, компания должна учредить отдельный комитет, который будет контролировать коммуникации Маска, с тем чтобы он не сообщал инвесторам информацию, которая может повлиять на их решения. ​