Литва настаивает на устранении всех недостатков БелАЭС до начала ее работы





Литва обязана обеспечить для себя безопасность Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце еще до ввода ее в эксплуатацию, говорит вице-министр иностранных дел Литвы Альбинас Зананавичюс.

По словам Альбинаса Зананавичюса, опасения Литвы по поводу строительства недалеко от Вильнюса БелАЭС были обоснованными и теперь нужно обеспечить, чтобы до ввода АЭС в эксплуатацию все недостатки были устранены, пишет ru.delfi.lt .

"В случае с БелАЭС мы должны быть более чем на сто процентов уверены, что все сделано, что эта станция не будет угрозой для Литвы, какой она является сегодня. В этой области тоже есть определенные достижения - проведенные Евросоюзом (ЕС) стресс-тесты, которые, в частности, показали, что позицию, которую все время озвучивала Литва, была правильной - проблемы есть. Поэтому сейчас нам нужно сплотиться и требовать, чтобы все недостатки были устранены до ввода АЭС в эксплуатацию", - сказал вице-министр в среду, 7 ноября, на Вильнюсском энергетическом форуме.

В числе важнейших приоритетов Литвы, помимо БелАЭС, он назвал проект синхронизации электросетей с Европой и возможность содействовать экспорту сжиженного природного газа США в Европу.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС - по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.





