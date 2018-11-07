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Литва настаивает на устранении всех недостатков БелАЭС до начала ее работы

08.11.2018 12:39 — Разное | Ежедневник  
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Литва настаивает на устранении всех недостатков БелАЭС до начала ее работы

Литва обязана обеспечить для себя безопасность Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце еще до ввода ее в эксплуатацию, говорит вице-министр иностранных дел Литвы Альбинас Зананавичюс.

По словам Альбинаса Зананавичюса, опасения Литвы по поводу строительства недалеко от Вильнюса БелАЭС были обоснованными и теперь нужно обеспечить, чтобы до ввода АЭС в эксплуатацию все недостатки были устранены, пишет ru.delfi.lt.

"В случае с БелАЭС мы должны быть более чем на сто процентов уверены, что все сделано, что эта станция не будет угрозой для Литвы, какой она является сегодня. В этой области тоже есть определенные достижения - проведенные Евросоюзом (ЕС) стресс-тесты, которые, в частности, показали, что позицию, которую все время озвучивала Литва, была правильной - проблемы есть. Поэтому сейчас нам нужно сплотиться и требовать, чтобы все недостатки были устранены до ввода АЭС в эксплуатацию", - сказал вице-министр в среду, 7 ноября, на Вильнюсском энергетическом форуме.

В числе важнейших приоритетов Литвы, помимо БелАЭС, он назвал проект синхронизации электросетей с Европой и возможность содействовать экспорту сжиженного природного газа США в Европу.

 Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС - по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.


 
Теги: Минск
 
 
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Литва обязана обеспечить для себя безопасность Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце еще до ввода ее в эксплуатацию, говорит вице-министр иностранных дел Литвы...
 
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