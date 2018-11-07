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Беларусбанк поднял ставки по кредитам на недвижимость и приостановил выдачу займов на приобретение жилья
08.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Беларусбанк с 8 ноября поднял процентные ставки по кредитам на жилье. Кроме того, с этого числа и до конца нынешнего года банк приостановил прием новых заявок на кредиты на приобретение жилых помещений. Об этом
— С 08.11.2018 по 31.12.2018 (включительно) прием новых заявлений граждан (заявок на кредит) на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений (части жилого помещения, выделенной в отдельное жилое помещение (изолированную жилую комнату), доли в праве собственности на жилое помещение), за исключением кредитов на приобретение по договорам купли-продажи жилых помещений, построенных по государственному заказу в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 08.05.2013 № 215, приостановлен, — сообщается на сайте банка.
Банк также повысил процентные ставки по кредитам на жилье. Ранее кредит на условиях, определенных банком, можно было оформить под ставку 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта). С 8 ноября — под 15% годовых (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов).
Изменения коснулись не только кредитов на приобретение жилья, но также и на строительство.
Напомним, с 8 ноября Беларусбанк также
«Пополнение данных вкладов, открытых до 08.11.2018, не прекращается», — уточняют в банке.
При этом с 8 ноября
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Беларусбанк поднял ставки по кредитам на недвижимость и приостановил выдачу займов на приобретение жилья
Беларусбанк с 8 ноября поднял процентные ставки по кредитам на жилье. Кроме того, с этого числа и до конца нынешнего года...
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