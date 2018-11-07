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Беларусбанк поднял ставки по кредитам на недвижимость и приостановил выдачу займов на приобретение жилья

08.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Беларусбанк поднял ставки по кредитам на недвижимость и приостановил выдачу займов на приобретение жилья

Беларусбанк с 8 ноября поднял процентные ставки по кредитам на жилье. Кроме того, с этого числа и до конца нынешнего года банк приостановил прием новых заявок на кредиты на приобретение жилых помещений. Об этом сообщается на сайте банка.

— С 08.11.2018 по 31.12.2018 (включительно) прием новых заявлений граждан (заявок на кредит) на выдачу кредитов на приобретение жилых помещений (части жилого помещения, выделенной в отдельное жилое помещение (изолированную жилую комнату), доли в праве собственности на жилое помещение), за исключением кредитов на приобретение по договорам купли-продажи жилых помещений, построенных по государствен­ному заказу в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 08.05.2013 № 215, приостановлен, — сообщается на сайте банка.

Банк также повысил процентные ставки по кредитам на жилье. Ранее кредит на условиях, определенных банком, можно было оформить под ставку 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта). С 8 ноября — под 15% годовых (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов).

Изменения коснулись не только кредитов на приобретение жилья, но также и на строительство.

Напомним, с 8 ноября Беларусбанк также приостановил заключение новых договоров срочного отзывного банковского вклада в белорусских рублях «Классик Отзывный на 35 дней», а также прекращает заключать новые договоры по некоторым срочным вкладам в нацвалюте: «Классик Отзывный до года» на 95 и 185 дней; «Классик Безотзывный до года» на 3 и 6 месяцев; «Интернет-депозит — Тренд Отзывный» (на сроки 1, 3, 6, 9 месяцев); «Интернет-депозит — Тренд Безотзывный» (на сроки 1, 3, 6 месяцев).

«Пополнение данных вкладов, открытых до 08.11.2018, не прекращается», — уточняют в банке.

При этом с 8 ноября ввели новые срочные вклады.

 
 
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Беларусбанк с 8 ноября поднял процентные ставки по кредитам на жилье. Кроме того, с этого числа и до конца нынешнего года...
 
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