ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Губерниев: новые ребята из ИБУ совсем уху ели!

08.11.2018 13:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост, содержащий критику календаря соревнований на сезоны 2020/21 и 2021/22, в среду представленного Международным союзом биатлонистов (IBU). В нем отсутствуют российские этапы.



"Короче, пацаны! В сезонах 20-21 и в 21-22 в России не будет международных соревнований по биатлону, Кубков Мира и так далее! Причем нужно было побыстрее принять календарь, вдруг что-нибудь позитивное произойдет! Маленькое утешение, что в Беларуси этап пройдет в Олимпийский год! Но, если разобраться, новые ребята из ИБУ совсем уху ели!", — написал Губерниев в Инстаграме.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост, содержащий критику календаря соревнований на сезоны 2020/21 и 2021/22, в среду представленного Международным...
 
Новости дня
Новости разные
 
В квартале Филимонова-Столетова, а также в поселке МТЗ ожидается массовый снос двухэтажек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика