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Дмитрий Губерниев: новые ребята из ИБУ совсем уху ели!
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост, содержащий критику календаря соревнований на сезоны 2020/21 и 2021/22, в среду представленного Международным союзом биатлонистов (IBU). В нем отсутствуют российские этапы.
"Короче, пацаны! В сезонах 20-21 и в 21-22 в России не будет международных соревнований по биатлону, Кубков Мира и так далее! Причем нужно было побыстрее принять календарь, вдруг что-нибудь позитивное произойдет! Маленькое утешение, что в Беларуси этап пройдет в Олимпийский год! Но, если разобраться, новые ребята из ИБУ совсем уху ели!", — написал Губерниев в Инстаграме.
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост, содержащий критику календаря соревнований на сезоны 2020/21 и 2021/22, в среду представленного Международным...
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