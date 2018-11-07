Дмитрий Губерниев: новые ребята из ИБУ совсем уху ели!









"Короче, пацаны! В сезонах 20-21 и в 21-22 в России не будет международных соревнований по биатлону, Кубков Мира и так далее! Причем нужно было побыстрее принять календарь, вдруг что-нибудь позитивное произойдет! Маленькое утешение, что в Беларуси этап пройдет в Олимпийский год! Но, если разобраться, новые ребята из ИБУ совсем уху ели!", — написал Губерниев в Инстаграме.



