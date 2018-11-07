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Барановичский авиазавод представляет свои беспилотники в Индонезии
Специализированная международная выставка проводится восьмой раз, свои разработки на ней представляют представители около 50 стран мира. В их числе – барановичский авиазавод, у которого на выставке свой стенд.
Барановичские специалисты привезли на выставку свои беспилотные летательные аппараты, а также модифицированную систему радиотехнической защиты воздушного судна, сообщается на сайте предприятия.
Напомним, практически одновременно с выставкой в Индонезии проходит еще один крупный международный форум, выставка Airshow China, где также представлен белорусский Госвоенпром.
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Специализированная международная выставка проводится восьмой раз, свои разработки на ней представляют представители около 50 стран мира. В их числе –...
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