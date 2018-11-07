ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Определенная польза обществу точно есть». Молодые футболисты чемпионата Беларуси – о БРСМ

08.11.2018 12:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Особо не загоняли, но вступали.

На прошлой неделе была опубликована шокирующая аудиозапись. На ней слышно, как учащихся одной из минских школ заставляют вступать в Белорусский республиканский союз молодежи. Педагоги сначала упрашивают, потом взывают к чувству патриотизма, а в конце концов откровенно угрожают проблемами в учебе и при поступлении в вузы. Звучит это все откровенно дико, особенно на фоне телерепортажей о популярности молодежной организации в стране.

Может, это какое-то недоразумение и молодые белорусы на самом деле любят БРСМ? Об этом мы расспросили футболистов высшей лиги, которые относительно недавно выпустились из школы.




«Не вижу большого смысла в БРСМ»

Владислав Климович, «Торпедо-БелАЗ»

– Меня никто не принуждал вступать в БРСМ. Помню, как нас собрали в актовом зале, кто-то толкнул длинную речь и каждому раздали по красному галстучку. Все проходило в достаточно торжественной обстановке, с музыкой, да и все тогда нарядными пришли. Это класс шестой был, если не изменяет память. В силу моей занятости деятельность этой организации прошла мимо. Я же проводил много времени на тренировках, поэтому крайне редко появлялся на каких-либо мероприятиях. Конечно, такие сходки проводились регулярно, но я ни разу на них не бывал. Были и те, кто чисто из принципа не хотел вступать, говорили: «Нафиг мне это надо». Там же какие-то взносы нужно было платить. Часть людей пыталось отстаивать свою позицию, но не скажу, что это все было как-то рьяно. А уже в 10-11-м классе, наверное, учителя не способны как-то надавить или пригрозить оценками. Дети взрослеют, становятся самостоятельными и сами принимают решения. Наверное, если бы у меня были какие-то предложения, я бы более активно участвовал в деятельности организации, а так... Не вижу большого смысла в БРСМ. Не слышу, чтобы где-то говорилось о пользе союза или что он приносит какие-то дивиденды. Возможно, я ошибаюсь и для какого-то круга людей БРСМ приносит пользу, и это на самом деле важная организация.


«Даже не представляю о чем это, зачем и про что»

Иван Бахар, «Минск»

– Вообще не участвовал в деятельности этой организации. В старших классах редко ходил в школу, а у нас движуха с БРСМ началась где-то в 9-м классе. Даже не представляю о чем это, зачем и про что. В школе пытались призвать поучаствовать в роприятиях, но у меня попросту не было времени. Да и не мое это.  Классный руководитель понимал мою ситуацию, что я в спорте, и не напрягал особо. Помню, как сдавал какие-то взносы. Но я так: сбросил да забыл.

«Я і сам уступіў, але потым ніякага дачынення да БРСМ не меў»

Павел Кленье минское «Торпедо»

– Як вам лепей сказаць: меня ніхто не прымушаў уступаць. Настаўнікі проста казалі, што мы павінны гэта зрабіць, таму што далей будзе прасцей паступіць у ВНУ і значна лягчэй вучыцца ў школе. Гэта быў дзесьці пяты-шосты клас. Ніхто супраць таго, каб уступіць, не быў. Я і сам уступіў, але потым ніякага дачынення да БРСМ не меў. У школе запрашалі паўдзельнічаць, але я не хадзіў туды. Лічу, што у любой краіне павінна быць арганізацыя, якая развівае моладзь, аб’ядноўвае яе. Але маё меркаванне такое: БРСМ ёсць – добра, няма – была б, напрыклад, нейкая іншая арганізацыя.


«Говорили о том, что при поступлении в ВУЗ или собеседование на работу этот вопрос поднимется»

Владислав Федосов, «Днепр»

– Честно скажу: не припомню, чтобы кто-то в школе навязывал вступление в БРСМ. На уроках рассказывали о положительных сторонах этой организации, но все было в мягкой форме. Какой-то интерес БРСМ у меня вызывал. Например, были какие-то бонусы при покупке билетов в кино, театр. Так что в классе все довольно быстро согласились вступить, каких-то резко негативных мнений по БРСМ не слышал. Плюс говорили о том, что при поступлении в ВУЗ или собеседование на работу этот вопрос поднимется. С одной стороны, БРСМ – это важно, а с другой, наверное, не особо. Какое-то общее представление об этой организации имею, все-таки определенная польза обществу точно есть. Помню, как в сам в школе посещал различные мероприятия. Старался не отказываться, особенно в юном возрасте.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский электросамокат приедет на российский рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика