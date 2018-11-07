«Определенная польза обществу точно есть». Молодые футболисты чемпионата Беларуси – о БРСМ

На прошлой неделе была опубликована шокирующая аудиозапись. На ней слышно, как учащихся одной из минских школ заставляют вступать в Белорусский республиканский союз молодежи. Педагоги сначала упрашивают, потом взывают к чувству патриотизма, а в конце концов откровенно угрожают проблемами в учебе и при поступлении в вузы. Звучит это все откровенно дико, особенно на фоне телерепортажей о популярности молодежной организации в стране.





Может, это какое-то недоразумение и молодые белорусы на самом деле любят БРСМ? Об этом мы расспросили футболистов высшей лиги, которые относительно недавно выпустились из школы.

















«Не вижу большого смысла в БРСМ»





Владислав Климович, «Торпедо-БелАЗ»





– Меня никто не принуждал вступать в БРСМ. Помню, как нас собрали в актовом зале, кто-то толкнул длинную речь и каждому раздали по красному галстучку. Все проходило в достаточно торжественной обстановке, с музыкой, да и все тогда нарядными пришли. Это класс шестой был, если не изменяет память. В силу моей занятости деятельность этой организации прошла мимо. Я же проводил много времени на тренировках, поэтому крайне редко появлялся на каких-либо мероприятиях. Конечно, такие сходки проводились регулярно, но я ни разу на них не бывал. Были и те, кто чисто из принципа не хотел вступать, говорили: «Нафиг мне это надо». Там же какие-то взносы нужно было платить. Часть людей пыталось отстаивать свою позицию, но не скажу, что это все было как-то рьяно. А уже в 10-11-м классе, наверное, учителя не способны как-то надавить или пригрозить оценками. Дети взрослеют, становятся самостоятельными и сами принимают решения. Наверное, если бы у меня были какие-то предложения, я бы более активно участвовал в деятельности организации, а так... Не вижу большого смысла в БРСМ. Не слышу, чтобы где-то говорилось о пользе союза или что он приносит какие-то дивиденды. Возможно, я ошибаюсь и для какого-то круга людей БРСМ приносит пользу, и это на самом деле важная организация.









«Даже не представляю о чем это, зачем и про что»





Иван Бахар, «Минск»





– Вообще не участвовал в деятельности этой организации. В старших классах редко ходил в школу, а у нас движуха с БРСМ началась где-то в 9-м классе. Даже не представляю о чем это, зачем и про что. В школе пытались призвать поучаствовать в роприятиях, но у меня попросту не было времени. Да и не мое это. Классный руководитель понимал мою ситуацию, что я в спорте, и не напрягал особо. Помню, как сдавал какие-то взносы. Но я так: сбросил да забыл.





«Я і сам уступіў, але потым ніякага дачынення да БРСМ не меў»





Павел Кленье минское «Торпедо»





– Як вам лепей сказаць: меня ніхто не прымушаў уступаць. Настаўнікі проста казалі, што мы павінны гэта зрабіць, таму што далей будзе прасцей паступіць у ВНУ і значна лягчэй вучыцца ў школе. Гэта быў дзесьці пяты-шосты клас. Ніхто супраць таго, каб уступіць, не быў. Я і сам уступіў, але потым ніякага дачынення да БРСМ не меў. У школе запрашалі паўдзельнічаць, але я не хадзіў туды. Лічу, што у любой краіне павінна быць арганізацыя, якая развівае моладзь, аб’ядноўвае яе. Але маё меркаванне такое: БРСМ ёсць – добра, няма – была б, напрыклад, нейкая іншая арганізацыя.









«Говорили о том, что при поступлении в ВУЗ или собеседование на работу этот вопрос поднимется»





Владислав Федосов, «Днепр»





– Честно скажу: не припомню, чтобы кто-то в школе навязывал вступление в БРСМ. На уроках рассказывали о положительных сторонах этой организации, но все было в мягкой форме. Какой-то интерес БРСМ у меня вызывал. Например, были какие-то бонусы при покупке билетов в кино, театр. Так что в классе все довольно быстро согласились вступить, каких-то резко негативных мнений по БРСМ не слышал. Плюс говорили о том, что при поступлении в ВУЗ или собеседование на работу этот вопрос поднимется. С одной стороны, БРСМ – это важно, а с другой, наверное, не особо. Какое-то общее представление об этой организации имею, все-таки определенная польза обществу точно есть. Помню, как в сам в школе посещал различные мероприятия. Старался не отказываться, особенно в юном возрасте.