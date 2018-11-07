Минский нарколог торговал психотропами

Сотрудник одного из частных медцентров столицы - 38-летний психиатр-нарколог - с января по июль 2018 года выписывал рецепты на приобретение психотропных препаратов. Они оформлялись на тех, кто нуждался в оказании соответствующей медпомощи. Рецепты он лично отоваривал в аптеках.





В последующем от имени медучреждения он оказывал гражданам платные услуги: предоставлял консультации и выдавал незаконно приобретенные психотропные препараты пациентам, которые были не осведомлены о его преступной деятельности. При этом плату частично присваивал.





Противоправную деятельность мужчины выявила милиция. При личном обыске после задержания фигуранта были обнаружены 93 таблетки с психотропами.





Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный должностным лицом с использованием своих служебных полномочий). Он находится под стражей.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.