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Минский нарколог торговал психотропами
Минский психиатр-нарколог более полугода незаконно покупал психотропы по своим же рецептам.
Сотрудник одного из частных медцентров столицы - 38-летний психиатр-нарколог - с января по июль 2018 года выписывал рецепты на приобретение психотропных препаратов. Они оформлялись на тех, кто нуждался в оказании соответствующей медпомощи. Рецепты он лично отоваривал в аптеках.
В последующем от имени медучреждения он оказывал гражданам платные услуги: предоставлял консультации и выдавал незаконно приобретенные психотропные препараты пациентам, которые были не осведомлены о его преступной деятельности. При этом плату частично присваивал.
Противоправную деятельность мужчины выявила милиция. При личном обыске после задержания фигуранта были обнаружены 93 таблетки с психотропами.
Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный должностным лицом с использованием своих служебных полномочий). Он находится под стражей.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Минский психиатр-нарколог более полугода незаконно покупал психотропы по своим же рецептам.
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