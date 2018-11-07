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Вы ее не узнаете. В Сети обсуждают селфи Таисии Повалий без макияжа

08.11.2018 12:33 — Разное | Партизан  
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Певица Таисия Повалий опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото без макияжа.
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Певица Таисия Повалий опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото без макияжа.

53-летняя артистка решила показать естественную красоту на новом селфи, сделанном на борту самолета.

«Ранний вылет. Полетели!», - так Повалий подписала новое фото.

В комментариях пользователи Сети отметили, что без мейк-апа артистка выглядит неузнаваемой.

«Я вообще не узнала без ресниц и теней. Без обид», «Тая, но совсем другая», «Тая, вас трудно узнать без макияжа!», «Не узнать», - пишут фолловеры.

Нашлись и те, кто остался в восторге от естественности Повалий:

«Лучше гораздо чем киллограммовая штукатурка», «Вы прекрасны и без макияжа», «Красотка! Вам можно и без косметики!», - отметили фаны певицы.

 
 
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Певица Таисия Повалий опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото без макияжа.
 
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