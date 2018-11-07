В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку в лесу, есть пострадавшие









Интерфакс . Об этом со ссылкой на экстренные службы передает





"Самолет Ан-2 выполнял рейс по маршруту Васьково - Мезень. Во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась", - говорится в сообщении.





Согласно имеющейся информации, на борту самолета находились 11 пассажиров, включая ребенка.





По предварительным данным, в результате происшествия они получили травмы, однако о погибших не сообщается.





На место аварии уже вылетел вертолет со спасателями.



