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В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку в лесу, есть пострадавшие

08.11.2018 12:24 — Разное | Партизан  
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В четверг, 8 ноября, в лесном массиве в Архангельской области РФ совершил жесткую посадку самолет Ан-2.



Об этом со ссылкой на экстренные службы передает Интерфакс.

"Самолет Ан-2 выполнял рейс по маршруту Васьково - Мезень. Во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, на борту самолета находились 11 пассажиров, включая ребенка.

По предварительным данным, в результате происшествия они получили травмы, однако о погибших не сообщается.

На место аварии уже вылетел вертолет со спасателями.


 
 
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В четверг, 8 ноября, в лесном массиве в Архангельской области РФ совершил жесткую посадку самолет Ан-2.
 
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