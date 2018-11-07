Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, посещая ОАО " Гродно Азот".





"Отмечу, что в долларовом эквиваленте подорожание (за январь-октябрь – ИФ) составило 1 цент. При сегодняшней стоимости барреля в $72 справедливая цена за литр АИ-92 - 77 центов", - сказал И.Ляшенко.





"Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено", - заявил он.





Интерфакс . Розничные цены на топливо на внутреннем рынке Беларуси с начала года повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. В последний раз повышение было осуществлено 28 октября, передает





"Белнефтехим" обосновывает данное решение необходимостью компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение нефти в условиях продолжающегося роста цен на нее.













Сейчас бензин АИ-92 стоит Br1,4 (66 центов в эквиваленте), а "справедливая" цена, по вице-премьеру, это примерно 1,63 белорусского рубля. Таким образом, чтобы достичь этой цены, бензин должен подорожать на 37%.



