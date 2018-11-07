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За год бензин подорожает почти на 40%? Вице-премьер назвал "справедливую" цену

08.11.2018 12:23 — Разное | Партизан  
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Цены на топливо в Беларуси за январь-октябрь текущего года выросли на 1 цент в эквиваленте.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, посещая ОАО "Гродно Азот".

"Отмечу, что в долларовом эквиваленте подорожание (за январь-октябрь – ИФ) составило 1 цент. При сегодняшней стоимости барреля в $72 справедливая цена за литр АИ-92 - 77 центов", - сказал И.Ляшенко. 

"Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено", - заявил он.

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке Беларуси с начала года повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. В последний раз повышение было осуществлено 28 октября, передает Интерфакс

"Белнефтехим" обосновывает данное решение  необходимостью компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение нефти в условиях продолжающегося роста цен на нее. 



Сейчас бензин АИ-92 стоит Br1,4 (66 центов в эквиваленте), а "справедливая" цена, по вице-премьеру, это примерно 1,63 белорусского рубля. Таким образом, чтобы достичь этой цены, бензин должен подорожать на 37%. 


 
Теги: Гродно
 
 
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Цены на топливо в Беларуси за январь-октябрь текущего года выросли на 1 цент в эквиваленте.
 
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