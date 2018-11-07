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Вот так погуляли: гость после пьянки перерезал хозяину горло
6 ноября в своем доме в деревне Колечьполье Глубокского района обнаружили тело 58-летнего мужчины с резаными ранами шеи.
Милиция установила, что сельчанина зарезал ножом его 52-летний гость из Полоцкого района. Мужчины распивали спиртное, после чего между ними вспыхнула ссора, завершившаяся убийством.
фото носит иллюстративный характер
Подозреваемый задержан.
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6 ноября в своем доме в деревне Колечьполье Глубокского района обнаружили тело 58-летнего мужчины с резаными ранами шеи.
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