Кого будет мирить Лукашенко в Казахстане?

Планируется обсудить вопросы развития военного сотрудничества, а также противодействия терроризму, ситуацию в Сирии и Афганистане.









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Следует ли ожидать на саммите очередных миротворческих инициатив Александра Лукашенко и насколько важно для Беларуси участие в ОДКБ?





— Никаких общих стратегических интересов, общих внешних угроз у таких географически далеких государств, как Беларусь, Армения или Кыргызстан, не было и нет. Их объединяло одно – лояльность России, без которой существование этого союза вообще бессмысленно, — считает политолог Валерий Карбалевич.





По его словам, Россия создала ОБКБ как форму контроля за постсоветским пространством, причем не только военно-экономического, но и политического.





— Факторы, объединяющие участников этого странного союза, значительно менее сильные, чем в НАТО, поскольку на территории стран ОДКБ существовали военные базы НАТО, например, в Таджикистане и Кыргызстане, Армения продолжает участвовать в военной операции НАТО в Афганистане, — отмечает эксперт.





— Что дает участие в ОДКБ Беларуси?





— Это демонстрация Беларусью союзнических обязательств в обмен на серьезные российские экономические субсидии, которые сегодня, по словам представителя Всемирного банка, составляют 10% белорусского ВВП.





Если говорить более узко, то Беларусь получила определенный военный зонтик. В период наибольшей конфронтации Беларуси с Западом Александр Лукашенко мог себе позволить смело хамить, грубить западным государствам, понимая, что никаких военных или силовых действий со стороны Запада против Беларуси не будет, поскольку за нее стеной стоит Россия.





Беларусь получила и некоторое количество российского оружия на льготных условиях – ракетные комплексы С-300, некоторые самолеты.





— А какие минусы в участии Беларуси в ОДКБ?





— В том, что натовские военные штабы рассматривают белорусские вооруженные силы как часть вооруженных сил России. То есть, при планировании каких-то вооруженных действий белорусская армия рассматривается как часть российской. А это уже минус.





— Как участие в ОДКБ увязывается с заявлениями белорусского руководства, что Беларусь стремится стать чуть ли не миротворческим центром по урегулированию международных конфликтов, в том числе и на территории Украины?





— Официально ОДКБ называет себя оборонительным союзом, то есть, он как бы создан не для нападения, а для защиты своих государств в случае, если они подвергнутся агрессии. Но в таком виде договор ни разу не был реализован.





Беларусь в конфликте России с Украиной, России с Западом заняла позицию определенного нейтралитета, и это дало Беларуси основание объявить себя миротворцем, донором безопасности, разморозить отношения с Западом.



